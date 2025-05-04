Увы, такова реальность… «Ходить все труднее… Операция была уже назначена, но квоты закончились»

Вот что Лига пишет в соцсети: "Я немного выбита из равновесия. Отец очень ждал операции на колене. Ходить становится все труднее. Операция ожидалась в конце июня. Сегодня приходит сообщение, что квоты закончились, операция отменена. Я даже не вполне понимаю, что это означает, неужели правда придется ждать следующего года?"

В комментариях Лиге сочувствуют, советуют обратиться к министру, в Национальную службу здоровья, попробовать встать на очередь в другой клинике. Есть и те, кто советует не жалеть денег и идти сразу за свой счет. Вот некоторые отклики на ее пост:

- Хм, как можно сказать, что квоты закончились, если время операции уже было известно и зарезервировано? Какие-то платные пациенты вклинились, специалистов не хватает? Но ведь квоты на это не распространяются, так не должно быть. Изучи поподробнее и расскажи нам тоже! Здоровья папе.

- Увы, такова нынешняя ситуация - у Национальной службы здоровья и Минздрава нет денег, наш министр даже не пытается выбить у правительства. Так и получается, что денег действительно больше нет. Записывают на следующий год. В правительстве здравоохранение не приоритет - все вваливают в оборону, например, в сабли или танки-памятники.

- Спектр медицинских услуг, оплаченных (теоретически) государством, во много раз превышает возможности бюджета, более того - приоритеты совершенно иные, да и бюджет не пополняется, как было предусмотрено. Пациентам приходится считаться с тем, что плановые операции будут доступны только платно.

- Если хочешь сохранить того врача/больницу, что есть, то да, госфинансирование закончилось - плати сама или жди следующего года. Можно позондировать ситуацию в соседних больницах, но глобально эти квоты везде одинаковы - план на год, а денег хватает только на первые месяцы. Выдержки!!!

- Может быть, это сурово, но положиться на государство больше невозможно.

- Ответ - деньги. Идите на платную операцию, жизнь ценнее этих бумаг и принципов, поверьте мне.

- Моему пришло сообщение об операции через два года после кончины. Смотрю, в латвийской медицине так и не изменилось ничего.

- У моей знакомой похоже было. Сестричка ей так и сказала. Когда дозвонились до доктора, тот успокоил и сказал: если операция уже зарезервирована, то и квоты тоже "зарезервированы". Будем надеяться, у папы так же будет.