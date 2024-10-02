«Успели!..» Водитель пережил очень нервный момент на ночной дороге (ВИДЕО)

«Успели, и он, и я!» Вот что написал в своем профиле в социальной сети «Х» Эдгар Похевич, фотограф из Лиепаи. Он опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как он ехал по шоссе в темноте, и вдруг перед глазами мелькнуло лесное животное - олень. Буквально в последнюю секунду оленю удалось пересечь шоссе и убежать в лес! Судя по записи, водитель вздохнул с облегчением, ведь удалось благополучно - без столкновений - проехать и ему, и лесному зверю.

«Сейчас у лосей и оленей время гона. Они много двигаются, не всегда обращая внимания на автомобили на дороге и на людей. Во время гона дикие животные могут переходить дорогу не только в сумерках, но и утром, а также днем», - объясняет Янис Бауманис, председатель правления Латвийского союза охотников.

Он отмечает, что водители должны быть особенно осторожны в лесистой местности и на участках дороги с небольшим расстоянием между обочиной и деревьями или кустарниками. По данным Госслужбы леса, столкновения с животными чаще всего происходят там, где рядом с дорогой есть река.

Если произошел несчастный случай с животным, есть пострадавшие и автомобиль не может продолжать движение, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 110.

В свою очередь, если пострадавших нет и транспортное средство не получило повреждений, которые помешали бы ему продолжить движение, необходимо сообщить об этом в Государственную службу леса. Представитель Госполиции Лина Багдоне говорит: «В таких случаях достаточно сообщить в Государственную службу леса. Однако если человек хочет впоследствии получить компенсацию от страховщика, ему все равно следует позвонить в полицию. Поэтому мы всегда рекомендуем сначала звонить в полицию, которая передаст информацию в Службу леса».

Если видите сбитое животное на дороге, звоните по единому номеру экстренной службы 112. Сбитых диких животных убирает с проезжей части Службы леса, домашних - их хозяева. Сбитых бродячих животных должно убрать самоуправление. Если информация о животном, сбитом на государственной дороге, доходит до Latvijas Valsts ceļi, об этом информируется служба, занимающаяся обслуживанием дорог. Ее специалисты обязаны в течение суток убрать погибшее животное, чтобы предотвратить опасные ситуации и обеспечить чистоту дороги.

Сбитое животное нельзя забирать, так как это является незаконной добычей дичи и наказывается штрафом в соответствии с Законом об охоте. Кроме того, следует помнить, что животные могут быть больны.