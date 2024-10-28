Ура! В Риге обоснуется ещё одна авиакомпания — что, напрягся, airBaltic?

Силиня сообщила, что во время рабочего визита в Норвегию она встретилась с основателем авиакомпании Бьёрном Торе Ларсеном, чтобы обсудить планы компании в Латвии. По ее словам, норвежцы рассматривают Ригу в качестве авиационного хаба и ценят успешное сотрудничество с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).

«Этот шаг соответствует нашей цели - рационализировать деятельность и использовать преимущества экономии», - говорит представитель Norse Atlantic Airways.

Уже сообщалось, что в пятницу премьер-министр посетила с рабочим визитом Осло, где встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёром, первым вице-президентом норвежского парламента Свейном Харбергом, представителями норвежских предприятий оборонной промышленности и несколькими крупными существующими и потенциальными норвежскими инвесторами в Латвии.