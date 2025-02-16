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Уникальный случай: страховая компания выплатила компенсацию за падение рыбы на лобовое стекло автомашины

© LETA 16 февраля, 2025 09:42

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Окунь, упавший с неба в Курземе, вблизи Венты, повредил лобовое стекло автомашины, некстати стоявшей внизу. В этой связи страховая компания Ergo выплатила своему клиенту компенсацию в размере 360 евро, о чем агентство LETA информировали представители предприятия.

Водитель обнаружил, что лобовое стекло его автомобиля, припаркованного во дворе, разбито и испачкано чешуей и кровью. Осмотревшись вокруг, он нашел поблизости окуня длиной 34 см и весом около 700 г.

"Анализ ситуации привел к выводу, что рыбу, скорее всего, уронила в полете хищная птица, и рыба неудачно приземлилась на лобовое стекло автомашины",  - пояснили представители Ergo.

На предприятии признают, что непредвиденные повреждения транспортных средств могут вызвать не только ДТП, вандализм, стихийные бедствия или столкновения с дикими животными: автомашины повреждают грызуны, которые портят проводку, птицы, кошки и собаки - они царапают кузова. "Не всегда в случаях с участием мелких животных затраты бывают небольшими", - подчеркивают представители страховой компании.

Чаще всего автомашины повреждают мыши и крысы, которые ищут убежища в теплом моторном отсеке: они грызут не только изоляцию под капотом, но и провода, трубки и различные системы.

Серьезные повреждения кузову автомобиля могут нанести собаки, которые под влиянием охотничьего инстинкта пытаются поймать других животных, прячущихся под капотом или под машиной.

"Случай с рыбой, которую уронила птица, разбив лобовое стекло, в практике Ergo уникален, но в целом повреждения автомашин, вызванные птицами, не редкость", - сообщает страховая компания. Чаще всего такие повреждения бывают из-за царапин, когда птицы ходят по крыше или по капоту, а также из-за падения предметов с высоты.

(Иллюстративное фото.)

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