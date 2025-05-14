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Уникальная дамба столицы: прогулки по Риге (1)

«Вести» 14 мая, 2025 18:07

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Ни в одном месте Риги не увидеть такого количества рыбаков, как на полуострове Мангальсала. Ловят с дамбы, превратившейся в своеобразную рыболовную улицу. Особенно много удильщиков в мае, когда идет салака...

Салака подходит к дамбе только раз в году – на излете весны, во время нереста. В остальное время ее ловят в море промысловики – с лодок и траулеров. А в мае (иногда и в июне) можно половить обычными удочками. Свежая салака не идет ни в какое сравнение с магазинной – потому на дамбе рядом с пенсионерами можно увидеть и известных бизнесменов. Обладатели дорогих катеров и моторных лодок такой изыск могут поймать только здесь.

Мангальсала примечательна не только рыболовными местами. До середины XIX столетия это был самый большой остров на Даугаве - Магнусгольм. В 1862 году, когда построили дамбу, Магнусгольм стал полуостровом. Об истории строительства свидетельствуют старинные валуны – царские камни. Извещают, что в 1856-м тут побывал российский государь АЛЕКСАНДР II. А строить дамбу начали по приказу его предшественника - НИКОЛАЯ I...

Место стратегическое – вход в устье Даугавы. На противоположном берегу – в Даугавгриве (Усть-Двинске) - береговые укрепления появились на несколько веков раньше. После возведения дамбы на Мангальсале образуются морские ворота Риги - вход в устье Даугавы, ограниченный с двух сторон дамбами.

Длина той, что на Мангальсале, – 2 240 метров. В 1991 году русский след в ее истории пытались уничтожить - царские камни взрывали. Но те устояли. Общественники восстановили камни и таблички. Сегодня они продолжают рассказывать о русском следе в истории сооружения.

В царские времена здесь построили артиллерийские форты. Сегодня это один из популярных маршрутов для тех, кого интересует военная история...

Еще одно притягательное место полуострова - маяк в самом конце мола. Первый появился в середине XIX века, этот - копия. Уцелел и чугунный оригинал. Его можно увидеть в парке Кронвалда - возле Городского канала, у здания бывшего администрацией Рижского порта. В 2000-м старинный чугунный маяк сняли и перевезли в Болдераю – на реконструкцию. Затем он отправился на место новой прописки – в парк Кронвалда.

С дамбы интересно наблюдать за судами, заходящими через морские ворота в устье Даугавы. В ночные часы суда ориентируются по береговым огням Мангальсалы и Даугавгривы и по прожектору, расположенному в Вецмилгрависе – на звоннице Белой церкви в Ринужи. Немного в мире найдется храмов, являющихся одновременно маяками. Сама же церковь вдвойне уникальна - старейшее сооружение Вецмилгрависа, XVII век...

Тем, кто сегодня приезжает на дамбу, трудно представить, что когда-то именно мимо нее курсировали пассажирские пароходики в Вецаки. До середины 1930-х, пока между центром и курортом не было железнодорожного сообщения, единственная возможность попасть на курорт была по воде. Путь был долгий и сложный. У дамбы суда поворачивали в речушку Аудупе, по ней шли в Вецдаугаву и причаливали на улице Звеяс, в нескольких километрах от центра курорта.

Такие испытания не смущали дачников тех лет - пароходики, курсировавшие летом ежечасно, были заполнены. Ходили они с 1900-х. С перерывом на время Первой мировой. Тогда морские ворота перегородили минными заграждениями и бонами, чтобы не пропустить вражеские суда.

Приезжающим сегодня на Мангальсалу на машине необязательно останавливаться на обочине асфальтовой дороги, ведущей прямо к дамбе. Лучше и проще - неподалеку от кольца 24-го автобуса. Несколько лет назад (при «русской» Рижской думе) была оборудована благоустроенная парковка и проложена великолепная деревянная подвесная тропа к морю. У выхода – тренажеры для всех возрастов, качели, скамейки-лежаки для тех, кто хочет отдохнуть. Отсюда по берегу недалеко и до дамбы...

Рядом - еще одна достопримечательность: остов судна, затонувшего в заливе в 1951 году. Оно шло из Швеции с грузом соли. Потому и называют его в народе «Старый швед», а официальное название - Lady Cotlin. Команда была пьяна и ноябрьской ночью не смогла войти в морские ворота Даугавы. Промахнулась на несколько сотен метров, наскочила на мель. В результате корпус раскололся - носовая часть с рубкой отвалилась от трюма.

В советское время дамба была закрытой зоной: рядом находилась военная часть. Правда, с побережья сюда можно было попасть. Нужно было идти по пляжу из Вецаки, а выходить к кольцу 24-автобуса – через КПП. Интересно, что выйти через КПП можно было, а пройти к дамбе – нет: охрана не пропускала...

Жители соседнего Вецмилгрависа часто наведываются на Мангальсалу за грибами: места славятся лисичками, маслятами, рыжиками. Были на полуострове и многоэтажки рыболовецкого колхоза «9 Мая», тут же находился порт рыболовецкого колхоза. Порт остался. Только швартуются сейчас здесь шикарные яхты и катера. А рыболовецкий колхоз приказал долго жить - суда пустили «на гвозди».

На латвийском государственном ТВ вещают, что на Мангальсале появилась новая улица – Звейниекциемс, а молодежь возвращается в родные места. Вспоминается пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Нет ни знаменитого рыбколхоза, ни работы.

А Мангальсала стала излюбленным маршрутом сотен горожан, местом паломничества туристов и удильщиков. Уникальная точка на карте города...

цифры и факты

* Мангальсальский мол был построен в период с 1850 по 1861 год. Он достигает 2 240 метров в длину. В конце мола установлен маяк. Высота маяка – 7 метров, его огни находятся на высоте 11,5 метра над уровнем моря и освещают радиус в 4 морские мили.

* В лесах Мангальсалы можно увидеть фрагменты береговых батарей и фортов, которые находятся под защитой государства. Они протянуты на три с лишним километра вдоль морского берега - от устья Даугавы и почти до поселка Вецаки. Некоторые постройки сохранились еще со времен Российской империи...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

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