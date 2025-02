Умер один из «крутых парней» Голливуда, двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен

Юджин Аллен Хэкмен, его жена, пианистка Бетси Аракава, и их собака были найдены мертвыми у себя дома в Санта-Фе, сообщает полиция. Смерть наступила накануне. Сайт Santa Fe New Mexican, ссылаясь на шерифа округа, пишет, что следов насильственной смерти не было.

Карьера Хэкмена началась в шестидесятых, он снялся в более чем 80 фильмах и работал на телевидении. Помимо «Оскара», он трижды получал «Золотой глобус» и дважды премию BAFTA.

Слава пришла к Хэкмену довольно поздно. Прежде чем стать актером, Хэкмен был военным. Он вступил в Корпус морской пехоты США в 16 лет, солгав о своем возрасте, и служил четыре с половиной года. Потом он решил стать актером.

В 1964 году его утвердили на роль в бродвейской пьесе Any Wednesday, что привело к небольшой роли в фильме «Лилит» с Уорреном Битти. Битти был продюсером фильмом «Бонни и Клайд» (1967), и выбрал своего знакомого Хэкмена на роль брата Клайда, Бака Бэрроу. Фильм стал культовым, а Хэкмен получил первую номинацию на «Оскар».

Звездой актера сделала роль полицейского Попая в фильме «Французский связной»: за эту роль он получил сразу и «Оскар», и «Золотой глобус», и BAFTA. Когда вышел фильм, ему было уже 35 лет. Пятиминутная сцена погони, где его герой преследует «плохого парня», захватившего поезд, стала классикой Голливуда.

Следующий «Оскар» был за роль в фильме Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992), где он сыграл шерифа, который для охраны правопорядка идет на жесткие и порой даже садистские меры.

За эту роль он получил также и премию BAFTA, и «Золотой глобус», повторив свой успех во «Французском связном».

У Хэкмена было сложившееся амплуа: полицейский, военный или агент («Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощённый», «Багровый прилив», «В тылу врага»).

В конце девяностых Хэкмен решил, что больше не хочет сниматься в экшне. В 1998 году после выхода фильма «Враг государства» он говорил: «Энергии не хватает, а для этих фильмов нужно много энергии. Поэтому я предпочел бы играть в таких фильмах, где акцент на персонажей, которые больше подходят моему возрасту и телосложению».

Актер окончательно перестал сниматься в нулевых, хотя еще вышедший в 2001 году фильм «Семейка Танненбаум» принес ему третий «Золотой глобус».

Он стал писать книги в жанре исторической прозы. Четыре из них вышли в соавторстве с Дэниэлом Ленианом: «Пробуждение звезды Пердидо» (Wake of the Perdido Star, 1999), «Справедливость для никого» (Justice for None, 2004), «Вермиллион» (Vermillion, 2004) и «Побег из Андерсонвиля» (Escape from Andersonville, 2008).

Хэкмен был дважды женат. Его первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, они поженились в 1956 году. В браке родилось трое детей: Кристофер Аллен, Элизабет Джин и Лесли Энн. В 1986 году супруги развелись.

В 1991 году Хэкмен женился на Бетси Аракаве и жил с ней до самой смерти.