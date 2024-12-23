Умер крокодил из фильма «Крокодил Данди»

Крокодил Берт, который вместе с актером Полом Хоганом снимался в блокбастере 1986 года "Крокодил Данди", умер в возрасте 90 лет.

Смерть пятиметрового 700-килограммового крокодила подтвердили смотрители зоопарка Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине. Он жил там с 2008 года.

"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Берта, культового гребнистого крокодила и звезды фильма "Крокодил Данди", ставшего австралийской классикой. Берт мирно скончался в выходные, ему, по оценкам, было более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", — говорится в заявлении.

Среднестатистический гребнистый крокодил живет до 70 лет, но некоторые могут доживать и до 100 лет. Этот вид является самой крупной рептилией на планете.

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Берт был отловлен в начале 1980-х годов, а перед Рождеством 1986 года появился в фильме "Крокодил Данди". Он снялся вместе с Полом Хоганом в фильме, который помог "сформировать образ Австралии как страны суровой природной красоты и благоговейной дикой природы".

"Берт был поистине единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом, он был силой природы и напоминанием о силе и величии этих невероятных существ. Хотя его характер мог быть сложным, именно это сделало его таким запоминающимся и любимым для тех, кто работал с ним, и для тысяч людей, которые посещали его на протяжении многих лет", — сказали в зоопарке.

И добавили: "Посетители со всего мира восхищались его внушительными размерами и властным присутствием, особенно во время кормления. Скорбя о его потере, мы вспоминаем о той жизненно важной роли, которую дикая природа играет в нашей общей истории, и о том, как важно сохранить ее для будущих поколений".

ФОТО скриншот из фильма "Крокодил Данди"