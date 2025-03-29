Улдис Осис: «Если Украина окажется под Россией, мы тоже рискуем там оказаться» — «Неаткарига»

Осис опубликовал в "Фейсбуке" пост следующего содержания:

"Американцы говорят: вы, европейцы, слабы, вы лузеры и сами в этом виноваты. Вы почти ничего не стоите в военном плане, так как вкладываете ресурсы не в технологии, безопасность и оборону, а в абсурдные, высосанные из пальца идеи о преимуществах разнообразного общества, изменениях климата, смене пола и другие бестолковые проекты, содержите гигантскую бюрократию, содержите иностранных и импортированных дармоедов, враждебно настроенных против вас. Вы сделали себя зависимыми от дешевых импортных ресурсов, в том числе от дешевой рабсилы. К тому же вы еще и преследуете тех, кто против этого возражает. Зачем нам защищать вас, тратить свои ресурсы, если вы сами не хотите делать этого? Европе просто определиться - изменить все это за месяцы, а не за годы, потому что времени уже нет, или же Европа останется всего лишь географическим понятием. Если же Латвия продолжит быть хроническим лузером Европы, то мы вообще не будем нужны никому, кроме России. Тогда может получиться так, что ширококолейная железная дорога и знания русского языка все же будут полезнее".

- Мир встает и ложится с именем президента США Доналда Трампа на уме: Трамп сказал то, Трамп сказал сё. Причем никогда нельзя знать, что он скажет с утра, потому что под вечер он говорит другое. Как реагировать на это миру, Европе, Латвии?

- Думаю, что слишком резко реагировать на высказывания Трампа не надо, а нужно понаблюдать и подумать, почему так происходит и как это выглядит в долгосрочной перспективе.

(...) В мировой экономике доминируют два глобальных центра - США и Китай, которые более связаны экономически между собой, чем с Европой. (...)

У США в отношении Европы нет никаких особых экономически значимых интересов. Поэтому вопрос не столько о Трампе, о том, что он сказал утром или вечером, а вопрос о глобальных тенденциях - США своим партнером скорее считает Китай, чем Европу.

Соединенным Штатам интереснее и понятнее кажется Владимир Путин, а не Европа (конкретнее - Евросоюз).

Наряду с экономическими причинами Трампу кажется важным то, что он верит - в Европе будет править Россия и Путин, так как это решительная и дееспособная личность. Вопрос не стоит, будет ли это справедливо, несправедливо, демократично, недемократично: важны сила, влияние, власть. Они в данный момент на стороне Путина, если мы ведем речь о Европе. Это определяет подход Трампа к решению внешнеполитических вопросов.

(...)

Как реагировать на ходы Трампа? Просто надо жить своей жизнью и заботиться о своих интересах - Латвии тоже надо делать это.

(...)

Это звучит цинично, но идет передел мира. Вопрос в Европе и Украине. На чьей стороне окажется Украина - это во многом определит будущее Европы. Если Украина вступит в ЕС и НАТО (предположим, что они сохранятся и будут развиваться), то Европа будет силой; если Украина попадет в российскую зону влияния, распоряжаться будет Россия, и тогда есть риск, что она будет распоряжаться и нами.

(...)

Многое зависит от самих стран Балтии. Та политика "манной каши", что в настоящее время наблюдается у нас, не способствует тому, чтобы другим государствам казалось важным проливать кровь за страны Балтии.

Возьмем в качестве примера Израиль, который десятилетиями сражается с численным преобладанием окружающих стран. И страны Запада, США поддерживают Израиль потому, что видят в нем стабилизирующий элемент. Израиль - якорь во всей ближневосточной политике.

А вот страны Балтии на такой якорь не совсем тянут. Географически - да, но не в экономическом и военном отношении. Проблема, которой не хотят заниматься ни Западная Европа, ни США, - это нестабильный демографический состав Латвии и Эстонии. Это значительная часть русскоязычного населения, по поводу лояльности которой есть сильные сомнения как у самих стран Балтии, так и у стран Запада. Это демонстрируют многие показатели - мнения, настрой, поступки этого населения. И это критический вопрос для Европы - стоит ли ввязываться в столь сложные и ненадежные дела. Местные политические партии этот вопрос тоже обходят или говорят о нем, как будто с полным ртом манной каши - ничего толкового не говорят и не делают.

Есть вещи, которые делаются, как, например, укрепление позиций латышского языка, однако в плане обороны у меня есть сомнения насчет способностей латвийского и эстонского "политикума". Необходимы более радикальные перемены. В моем восприятии это деколонизация.

До сих пор она была абсолютно невозможной из-за позиции Запада. Однако в данный момент этот вопрос выглядит иначе - в том числе в отношении нелегальной иммиграции.

Все, кто приехал в Латвию после 1940 года, фактически тоже нелегальные иммигранты - они приехали в результате оккупации. Согласно Женевской конвенции, колонисты, приехавшие вместе с оккупантской армией, должны покинуть Латвию. Однако этого не произошло, и это противоречило международному праву. Сейчас это открытый вопрос - вопрос риска в связи с тем, что может произойти дальше.

- Немалая часть потомков гражданских оккупантов являются гражданами Латвии, многие полностью интегрированы в Латвии, знают латышский не хуже латышей. Их надо деколонизировать? И как проводить эту деколонизацию - всех депортировать?

- По-моему, такая физическая депортация, как некоторые призывают в соцсетях, как "в теплушки - и в Россию", невозможна и ненужна.

Думаю, что вместо Фонда общественной интеграции нужно было бы создать фонд реэмиграции, задачей которого было бы информирование населения и призыв вернуться на родину предков, финансовая и организационная помощь желающим это сделать. Вполне мирно и цивилизованно. Тем более потому, что у России есть своя программа по реэмиграции, возвращения соотечественников там ждут и его поддерживают. Непонятно, чего мы еще ждем и почему не действуем. Не получено соответствующих указаний от Брюсселя?