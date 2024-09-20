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Указание страны на ценниках: торговцы нашли хитрый способ обойти закон?

la.lv 20 сентября, 2024 11:42

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С 1 сентября в целях повышения осведомленности покупателей о стране происхождения покупки, в торговых местах обязательно размещается указание страны, в которой произведен продукт. В Министерстве земледелия отмечают, что цель таких указаний — позволить покупателям принимать решения, исходя из личных ценностей и приоритетов.

В министерстве указывают: происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда значительная часть латвийского общества не желает поддерживать страны-агрессоры, и не покупать произведенную там продукцию, или желает поддержать какую-то другую страну, например, выбирая продукцию, произведенную в Латвии.

Информация о стране-производителе по выбору продавца должна указываться на ценнике товара, рядом с товаром, группой товаров или на месте продажи, если все товары в ней произведены в одной стране. Страна, в которой был произведен продукт, может быть указана письменно с названием страны или изображением ее флага. Чтобы не выделять продукцию стран-агрессоров, которая производится в России или Белоруссии, эти страны следует указывать только надписями.

Как показывает опыт покупателей в отдельных магазинах, похоже, был найден способ, как исполнить это требование – на ценнике пишется указание, что "страну-производителя следует искать на упаковке товара". Это какой-то резервный вариант или торговцы таким хитрым способом обходят закон? Такой вопрос в программе TV24 "Uz līnajas" был задан председателю правления сети магазинов "Lats" Раймонду Окманису.

Он признался, что впервые слышит о таком способе: "Я сам участвовал в разработке этого закона, защищая продавцов - в наших переговорах такой способ не обсуждался. Надпись на ценнике, что надо смотреть страну-производителя на упаковке, лишает смысла весь закон, потому что одобрены только три варианта, упомянутые выше!»

Как признает Окманис, это хороший пример лазейки в законе и того, как она уже активно используется:

«Если это законно, то я уверен, что 99% торговцев воспользуются ею, забывая о странах-производителях и указании их на ценниках. Если это произойдет, то очень жаль времени, потраченного на разработку закона и согласование мнения торговцев с мнением законодателей».

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