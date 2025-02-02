Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 2. Февраля Завтра: Sonora, Spidola
Доступность

Ударили не менее 15 раз: в школе в Огре над ребенком издевались на религиозной почве (ВИДЕО)

la.lv 2 февраля, 2025 13:48

Важно 0 комментариев

В латвийских школах в прошлом году имели место 16 тяжелых случаев физического или сексуального насилия, когда пришлось вмешиваться Центру защиты детей. В декабре прошлого года соответствующая помощь была предложена одной из школ Огре. Та от помощи отказалась. В связи со случившимся в школе начато два уголовных процесса, сообщает портал LA.LV.

Законный представитель одного пострадавшего мальчика не уверен, что агрессия не повторится. Он дал анонимное интервью и рассказал следующее.

В середине декабря, незадолго до каникул, в одной из школ Огре на перемене одного из школьников пытались задевать дети, которые были младше него.

"Его пытались задевать и провоцировать, жестикулируя руками у лица, агрессивно высмеивая, складывая руки в молитвенной позе и восклицая "Иисусе, Иисусе!" Это было оскорбление по религиозным мотивам, поскольку потерпевший, насколько известно, ходит в церковь с семьей. Для семьи важны христианские ценности", - рассказал законный представитель мальчика.

После выхода из туалета издевательства продолжились. "Потерпевший пытался вырваться из этого окружения. Тогда напавший на него 6-классник начал бить его сзади по голове.

Ударил не менее 15 раз и дважды пнул ногой в живот. Нападение произошло очень быстро, в принципе, неожиданно для потерпевшего, удары наносились очень быстро, их было много.

Напавший на него специально тренировался. Он осваивает боевые искусства, где учат, как использовать удары ногами и руками, чтобы травмировать людей. Так что удары были целенаправленными, и хорошо видно, что отработанными".

При виде этого подбежали другие ученики и оттащили агрессора. Но уже вскоре конфликт продолжился.

"В общей сложности этот эпизод продлился не менее 10 минут. От этого обидчика пострадали как минимум три ребенка", - рассказал законный представитель избитого школьника.

У первого потерпевшего в больнице диагностировали сотрясение мозга и ушибы. При попытке остановить конфликт в драку ввязались и другие дети, так что впоследствии пострадал и сам агрессор, бивший по голове потерпевшего.

Госполиция подтвердила, что в связи со случившимся начато два уголовных процесса. Так как в Огре возможен конфликт интересов, дела расследуются в другом самоуправлении. Подробностей полиция пока не разглашает.

Какова реакция Огрского самоуправления? Ее нет.

После декабрьских событий в школе без ответа осталось много вопросов, которые Латвийское телевидение адресовало Огрскому краевому самоуправлению. В частности, почему никто из взрослых не вмешался, пока не началась эскалация конфликта, в результате чего пострадали несколько детей; как самоуправление реагировало ранее, чему оно научилось на примере происшествия. Но ответов так и нет. Никто из самоуправления не дает их, ссылаясь на интересы детей.

Вскоре после конфликта свою помощь предложил государственный Центр защиты детей, но школа от нее отказалась, заявив, что у нее достаточно своих ресурсов и такая услуга ей не нужна.

"Насилие - системный вопрос в любом случае, когда оно происходит; мы должны работать с обеими сторонами конфликта, с очевидцами, с учебным заведением. С родителями и со всей системой как таковой, поскольку вся эта система каким-то образом допустила насилию случиться", - сказал представитель Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис.

Латвийское ТВ и прямо, и через посредников предлагало возможность высказаться представителям нескольких детей, вовлеченных в эту ситуацию, но они не хотят публично говорить о случившемся.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 76 реакций
Комментарии (0) 76 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Планируется ограничить прием заявок на выдачу латвийских виз гражданам России и Белоруссии

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Читать
Загрузка

Первый понедельник февраля — снегопады и скользкие дороги

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Погода на следующей неделе: в Риге, возможно, наконец начнется зима?

Важно 16:40

Важно 0 комментариев

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Читать

«Принцесса на стеклянной горе проснулась!»: пост премьера о погибшем мальчике был раскритикован

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Читать

Нашли в одних носочках, занесенного снегом… Как искали пропавшего мальчика в Резекненском крае

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Читать

Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

ЧП и криминал 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Читать

Трамп развязал торговую войну: США вводят пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Мир 13:56

Мир 0 комментариев

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Читать