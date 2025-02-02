Ударили не менее 15 раз: в школе в Огре над ребенком издевались на религиозной почве (ВИДЕО)

Законный представитель одного пострадавшего мальчика не уверен, что агрессия не повторится. Он дал анонимное интервью и рассказал следующее.

В середине декабря, незадолго до каникул, в одной из школ Огре на перемене одного из школьников пытались задевать дети, которые были младше него.

"Его пытались задевать и провоцировать, жестикулируя руками у лица, агрессивно высмеивая, складывая руки в молитвенной позе и восклицая "Иисусе, Иисусе!" Это было оскорбление по религиозным мотивам, поскольку потерпевший, насколько известно, ходит в церковь с семьей. Для семьи важны христианские ценности", - рассказал законный представитель мальчика.

После выхода из туалета издевательства продолжились. "Потерпевший пытался вырваться из этого окружения. Тогда напавший на него 6-классник начал бить его сзади по голове.

Ударил не менее 15 раз и дважды пнул ногой в живот. Нападение произошло очень быстро, в принципе, неожиданно для потерпевшего, удары наносились очень быстро, их было много.

Напавший на него специально тренировался. Он осваивает боевые искусства, где учат, как использовать удары ногами и руками, чтобы травмировать людей. Так что удары были целенаправленными, и хорошо видно, что отработанными".

При виде этого подбежали другие ученики и оттащили агрессора. Но уже вскоре конфликт продолжился.

"В общей сложности этот эпизод продлился не менее 10 минут. От этого обидчика пострадали как минимум три ребенка", - рассказал законный представитель избитого школьника.

У первого потерпевшего в больнице диагностировали сотрясение мозга и ушибы. При попытке остановить конфликт в драку ввязались и другие дети, так что впоследствии пострадал и сам агрессор, бивший по голове потерпевшего.

Госполиция подтвердила, что в связи со случившимся начато два уголовных процесса. Так как в Огре возможен конфликт интересов, дела расследуются в другом самоуправлении. Подробностей полиция пока не разглашает.

Какова реакция Огрского самоуправления? Ее нет.

После декабрьских событий в школе без ответа осталось много вопросов, которые Латвийское телевидение адресовало Огрскому краевому самоуправлению. В частности, почему никто из взрослых не вмешался, пока не началась эскалация конфликта, в результате чего пострадали несколько детей; как самоуправление реагировало ранее, чему оно научилось на примере происшествия. Но ответов так и нет. Никто из самоуправления не дает их, ссылаясь на интересы детей.

Вскоре после конфликта свою помощь предложил государственный Центр защиты детей, но школа от нее отказалась, заявив, что у нее достаточно своих ресурсов и такая услуга ей не нужна.

"Насилие - системный вопрос в любом случае, когда оно происходит; мы должны работать с обеими сторонами конфликта, с очевидцами, с учебным заведением. С родителями и со всей системой как таковой, поскольку вся эта система каким-то образом допустила насилию случиться", - сказал представитель Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис.

Латвийское ТВ и прямо, и через посредников предлагало возможность высказаться представителям нескольких детей, вовлеченных в эту ситуацию, но они не хотят публично говорить о случившемся.

(Иллюстративное фото.)