Учёба для взрослых: кому положена стипендия

Социальная стипендия
Для студентов в возрасте до 25 лет
Студенты бакалавратуры и студенты уровня колледжей очной формы обучения латвийских вузов в возрасте до 25 лет (включительно) могут подать заявление на социальную стипендию StudЕtgods в размере 175 евро в месяц.
Претендовать на социальную стипендию StudEtgods могут студенты, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:
* Jaunietis 3+ («Молодежь 3+») – если трое и более детей зарегистрированы в Регистре физических лиц хотя бы на одного из родителей учащегося;
* VecАks 3+ («Родитель 3+») – у самого студента есть трое и более детей, зарегистрированных в Регистре физических лиц;
* BАrenis («Сирота») – студент, оставшийся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, зарегистрированный в Регистре физических лиц в качестве сироты или молодого человека, оставшегося без попечения родителей;
* I vai II grupas inval!ds («Инвалид 1-й или 2-й группы») – студент с инвалидностью 1-й или 2-й группы.
Для назначения социальной стипендии StudЕtgods надо соответствовать еще нескольким условиям в отношении успеваемости. При поступлении в вуз результаты централизованных экзаменов на оптимальном уровне по математике не должны быть ниже 30%, а по латышскому языку – не ниже 40%. Также во время учебы средняя оценка должна быть не ниже 6 баллов, студент должен успевать по всем предметам и не иметь академической задолженности.
Заявление на социальную стипендию на 2024/2025 год можно подать до 20 сентября в электронном виде на портале Latvija.lv в разделе StudEtgods.
Чтобы получать социальную стипендию постоянно, заявку надо подавать каждый семестр: с 1 по 20 сентября и с 1 по 20 февраля.
В прошлом учебном году было подано 8 840 заявок на социальную стипендию Stud?tgods. В осеннем семестре поступило 4 476 заявлений, из которых на стипендию одобрена 3 701 заявка, а в весеннем семестре из 4 364 заявлений одобрено 3 608.
В данное время социальными стипендиями управляет Государственное агентство развития образования (VIAA).
Больше информации - на портале: viaa.gov.lv
Для тех, кто работает
Курсы латышского языка и информатики
Принимаются заявки на языковые программы и курс компьютерной грамотности на 3-й квартал 2024 года, - сообщает Государственное агентство занятости (NVA).
Занятия организованы в рамках мероприятий по обучению взрослых проекта Фонда восстановления Европейского союза «Развитие навыков для взрослых». Обучение — бесплатное. Предварительно планируется поддержать до 3 000 заинтересованных лиц.
* Обучение латышскому языку. Можно начать с нуля или повысить имеющийся уровень знаний.
* Информатика. Кроме основных знаний и навыков программирования можно поучиться интернет–маркетингу, маркетингу в социальных сетях, цифровым инструментам бухгалтерского дела, интернет–торговле.
Предложение распространяется на работающих латвийцев, в том числе и самозанятых лиц, а также работающих пенсионеров, которые отвечают хотя бы одному требованию проекта:
- знания необходимы для повышения конкурентоспособности на рынке труда;
- претенденту 50 лет и более;
- есть группа инвалидности или прогнозируемая инвалидность.
Занятия будут организованы по вечерам или выходным дням.
Госагентство уточняет: один человек может подать одновременно не более одной заявки на получение обучение.
NVA предлагает около 200 разнообразных курсов.
Больше информации – на портале агентства: nva.gov.lv
Дни открытых дверей
Жители с инвалидностью могут ознакомиться с будущей профессией
В сентябре Государственное агентство занятости (NVA) организует для людей с ограниченными возможностями дни открытых дверей на разных предприятиях в разных городах Латвии. В ходе мероприятия соискатели работы с ограниченными возможностями посещают компании и учреждения, чтобы из первых рук узнать о рабочем процессе и возможностях трудоустройства в рабочей среде.
Организаторы считают, что такие мероприятия помогают людям с проблемами здоровья включиться в рынок труда, а работодателям - подобрать подходящих работников.
В августе уже состоялись онлайн-семинары для тех, кому нужна помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Для участия в семинарах надо подать заявку на сайте госагентства в разделе «Календарь мероприятий» (Notikumu kalendАrs).
Желающие уже ознакомились с условиями работы в компании Senior Baltic в Риге. Здесь предлагают вакансии сиделки и уборщицы. В Вентспилсе в компании «Вентспилсский олений сад» гостей ознакомили с особенностями профессии менеджера по туризму.
К участию в мероприятии приглашаются как зарегистрированные, так и незарегистрированные лица с инвалидностью, ищущие работу. Чтобы подать заявку на посещение компании, выберите интересующую вас компанию и заполните заявку в электронном виде в разделе «Дни открытых дверей в компаниях для людей с ограниченными возможностями – информация для соискателей» на сайте NVA.
Здесь же публикуется календарь мероприятий.
Зарегистрированные клиенты NVA с ограниченными возможностями при приеме на работу на неопределенный срок могут на начальном этапе трудовых отношений обратиться за услугами сурдопереводчика NVA, помощника или эрготерапевта...
Больше информации – на портале агентства: nva.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА