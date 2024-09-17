Учёба для взрослых: кому положена стипендия

Социальная стипендия

Для студентов в возрасте до 25 лет

Студенты бакалавратуры и студенты уровня колледжей очной формы обучения латвийских вузов в возрасте до 25 лет (включительно) могут подать заявление на социальную стипендию StudЕtgods в размере 175 евро в месяц.

Претендовать на социальную стипендию StudEtgods могут студенты, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:

* Jaunietis 3+ («Молодежь 3+») – если трое и более детей зарегистрированы в Регистре физических лиц хотя бы на одного из родителей учащегося;

* VecАks 3+ («Родитель 3+») – у самого студента есть трое и более детей, зарегистрированных в Регистре физических лиц;

* BАrenis («Сирота») – студент, оставшийся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, зарегистрированный в Регистре физических лиц в качестве сироты или молодого человека, оставшегося без попечения родителей;

* I vai II grupas inval!ds («Инвалид 1-й или 2-й группы») – студент с инвалидностью 1-й или 2-й группы.

Для назначения социальной стипендии StudЕtgods надо соответствовать еще нескольким условиям в отношении успеваемости. При поступлении в вуз результаты централизованных экзаменов на оптимальном уровне по математике не должны быть ниже 30%, а по латышскому языку – не ниже 40%. Также во время учебы средняя оценка должна быть не ниже 6 баллов, студент должен успевать по всем предметам и не иметь академической задолженности.

Заявление на социальную стипендию на 2024/2025 год можно подать до 20 сентября в электронном виде на портале Latvija.lv в разделе StudEtgods.

Чтобы получать социальную стипендию постоянно, заявку надо подавать каждый семестр: с 1 по 20 сентября и с 1 по 20 февраля.

В прошлом учебном году было подано 8 840 заявок на социальную стипендию Stud?tgods. В осеннем семестре поступило 4 476 заявлений, из которых на стипендию одобрена 3 701 заявка, а в весеннем семестре из 4 364 заявлений одобрено 3 608.

В данное время социальными стипендиями управляет Государственное агентство развития образования (VIAA).

Больше информации - на портале: viaa.gov.lv

Для тех, кто работает

Курсы латышского языка и информатики

Принимаются заявки на языковые программы и курс компьютерной грамотности на 3-й квартал 2024 года, - сообщает Государственное агентство занятости (NVA).

Занятия организованы в рамках мероприятий по обучению взрослых проекта Фонда восстановления Европейского союза «Развитие навыков для взрослых». Обучение — бесплатное. Предварительно планируется поддержать до 3 000 заинтересованных лиц.

* Обучение латышскому языку. Можно начать с нуля или повысить имеющийся уровень знаний.

* Информатика. Кроме основных знаний и навыков программирования можно поучиться интернет–маркетингу, маркетингу в социальных сетях, цифровым инструментам бухгалтерского дела, интернет–торговле.

Предложение распространяется на работающих латвийцев, в том числе и самозанятых лиц, а также работающих пенсионеров, которые отвечают хотя бы одному требованию проекта:

- знания необходимы для повышения конкурентоспособности на рынке труда;

- претенденту 50 лет и более;

- есть группа инвалидности или прогнозируемая инвалидность.

Занятия будут организованы по вечерам или выходным дням.

Госагентство уточняет: один человек может подать одновременно не более одной заявки на получение обучение.

NVA предлагает около 200 разнообразных курсов.

Больше информации – на портале агентства: nva.gov.lv

Дни открытых дверей

Жители с инвалидностью могут ознакомиться с будущей профессией

В сентябре Государственное агентство занятости (NVA) организует для людей с ограниченными возможностями дни открытых дверей на разных предприятиях в разных городах Латвии. В ходе мероприятия соискатели работы с ограниченными возможностями посещают компании и учреждения, чтобы из первых рук узнать о рабочем процессе и возможностях трудоустройства в рабочей среде.

Организаторы считают, что такие мероприятия помогают людям с проблемами здоровья включиться в рынок труда, а работодателям - подобрать подходящих работников.

В августе уже состоялись онлайн-семинары для тех, кому нужна помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Для участия в семинарах надо подать заявку на сайте госагентства в разделе «Календарь мероприятий» (Notikumu kalendАrs).

Желающие уже ознакомились с условиями работы в компании Senior Baltic в Риге. Здесь предлагают вакансии сиделки и уборщицы. В Вентспилсе в компании «Вентспилсский олений сад» гостей ознакомили с особенностями профессии менеджера по туризму.

К участию в мероприятии приглашаются как зарегистрированные, так и незарегистрированные лица с инвалидностью, ищущие работу. Чтобы подать заявку на посещение компании, выберите интересующую вас компанию и заполните заявку в электронном виде в разделе «Дни открытых дверей в компаниях для людей с ограниченными возможностями – информация для соискателей» на сайте NVA.

Здесь же публикуется календарь мероприятий.

Зарегистрированные клиенты NVA с ограниченными возможностями при приеме на работу на неопределенный срок могут на начальном этапе трудовых отношений обратиться за услугами сурдопереводчика NVA, помощника или эрготерапевта...

Больше информации – на портале агентства: nva.gov.lv



Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА