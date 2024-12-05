Участвовал в войне на стороне России: СГБ передала дело на латвийца в прокуратуру

Уголовный процесс в отношении указанного гражданина Латвии СГБ начала 8 октября этого года по подозрению в нарушении установленного законом о национальной безопасности запрета на службу в вооруженных силах России. По информации СГБ, указанный человек заключил договор о военной службе с вооруженными силами России.

В ходе расследования СГБ установила, что лицо участвовало в боевых действиях в Украине. В связи с этим служба дополнительно квалифицировала действия лица согласно статье уголовного закона об активном противоправном участии в происходящем за пределами территории Латвии вооруженном конфликте.

Ранее сообщалось, что Государственной пограничной охраной 7 октября в Шкилбенской волости был задержан человек, который пытался незаконно пересечь государственную границу со стороны России. Погранохрана начала в его отношении уголовное производство по факту умышленного незаконного пересечения внешней государственной границы. СГБ переняла этот уголовный процесс в свое производство, продолжив расследование преступлений, констатированных погранохраной в рамках своего уголовного процесса.