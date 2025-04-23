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Убытки «Rīgas ūdens» в прошлом году составили 18,275 млн евро, но у этого есть объяснение

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

Аудированный оборот муниципального предприятия "Rīgas ūdens" в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году, однако из-за переоценки активов предприятие завершило год с убытком в размере 18,275 млн евро, в то время как в 2023 году работало с прибылью.

Как сообщила агентству ЛЕТА член правления предприятия Агнесе Озолкая, убытки не связаны с уменьшением фактического денежного потока, а вызваны переоценкой активов и не повлияли на способность "Rīgas ūdens" выполнять свои обязательства или продолжать инвестиции. Финансовая устойчивость компании подтверждается высокой долей собственного капитала - 74,4%.

Как пояснила Озолкая, переоценка активов подземной инфраструктуры стала шагом на пути к запланированному выпуску облигаций "Rīgas ūdens".

Прибыль предприятия до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 25,9 млн евро, что на 9,1% больше, чем в 2023 роду. Это произошло в основном благодаря снижению расходов на электроэнергию и инвестициям в энергоэффективность.

В 2024 году "Rīgas ūdens" инвестировало 35,59 млн евро, что примерно соответствует уровню 2023 года (35,61 млн евро). В прошлом году в проекты водоснабжения и канализации было инвестировано 12,26 млн евро, или 34,4%, в том числе в водоснабжение - 10,94 млн евро, в сбор сточных вод - 7,57 млн евро, в обновление оборудования - 1,85 млн евро, в очистку сточных вод - 1,7 млн евро, в производство воды - 1,26 млн евро.

В прошлом году было обновлено 14,7 км водопроводных и канализационных сетей, построено 19,3 км новых водопроводных и канализационных сетей, а на улице Даугавгривас установлена новая канализационная насосная станция.

Согласно годовому отчету, в прошлом году доходы "Rīgas ūdens" от услуг водоснабжения составили 37,087 млн евро, что на 4,1% больше 2023 года, от услуг канализации - 35,827 млн евро (-4,5%), от строительных услуг - 1,642 млн евро (в 2,2 раза больше), а прочие доходы от договоров с клиентами составили 1,779 млн евро (-30,9%).

В 2024 году у "Rīgas ūdens" были заключены 24 264 договора о пользовании городской системой водоснабжения и канализации. Из них 42% приходится на частные дома, 40% - на многоквартирные дома, а 18% - на нежилые помещения.

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