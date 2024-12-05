У тысяч граждан Украины истекает срок пребывания в Латвии. Как продлить статус временной защиты?

У тысяч граждан Украины срок временного пребывания в Латвии истекает 4 марта 2025 года, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP, УДГМ). Ведомство призывает обратить внимание: чтобы избежать длинных очередей в следующем году, перерегистрацию следует начать уже в 2024 году.

«Люди не понимают, как им быть сейчас, в какие сроки начинать этот процесс? Как заполнять документы? Мы получили очень много вопросов, которые касаются продления или получения статуса временной защиты для украинцев», — рассказывает LSM+ Элина Свиридова, координатор проектов в рижском Центре помощи гражданскому населению Украины.

«Все ли отделения миграционной службы принимают заявления от украинцев? Документы необходимо принести лично или нужно отправить по почте? На каком языке писать заявление?» Это лишь несколько примеров вопросов, за ответами на которые украинцы обращаются к специалистам Центра помощи гражданам Украины после публикации призыва PMLP не откладывать продление статуса.

«Например, люди старшего возраста волнуются — не уверены, смогут ли правильно заполнить заявления на государственном языке. Вопросов много и они разные. Понимая актуальность ситуации, мы решили провести семинар, куда пригласили и сотрудников самой миграционной службы. У присутствующих будет возможность задать любой вопрос, который касается оформления временной защиты Латвии», — объясняет Свиридова.

На семинаре представители PMLP разъяснят изменения в законе, относящиеся к продлению статуса временной защиты и перерегистрации документов, а также предупредят о последствиях, которые наступают, если документы не переоформлены.

«Позднее будет и вторая встреча. Она будет касаться непосредственного оформления документов на продление статуса временной защиты», — продолжает Элина Свиридова

В Центре помощи гражданскому населению Украины допускают, что, даже посетив встречу с сотрудниками миграционной службы, останутся те, кому нужна будет помощь в заполнении документов: «Мы дополнительно объявим о дате встречи, где каждый сможет обозначит удобное ему время визита к нам в Центр для работы с документами. В отдельной комнате мы поможем заполнить все бланки для миграционной службы. Это довольно быстро и это можно будет сделать совместно с сотрудниками Центра, которые уже имеют необходимый опыт. Но, безусловно, необходимо иметь при себе все необходимые данные».

Бланки, которые нужно заполнить и отправить в PMLP, в Центре помощи украинцам будут — и даже на украинском языке. «Потому не стоит волноваться тем, кто сомневается в своих знаниях латышского», — заверяет Свиридова.

И семинар о получении и продлении статуса временной защиты, и будущую встречу с «практическим» заполнением документов могут посетить украинцы вне зависимости от того, где в Латвии они проживают.

«Приглашены все, кто заинтересован, кто желает корректно и вовремя заняться вопросом продления временной защиты в Латвийской Республике. Главное — зарегистрироваться на семинар, заполнив нашу форму. Ждем всех 10 декабря по адресу г. Рига ул. Палес, 9. Начало мероприятия в 14:30», — заключила Элина Свиридова.