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У ребенка депрессия, освободите от экзамена. «Справка вместо тестов» приобрела массовый характер

la.lv 25 февраля, 2025 12:50

Азбука здоровья 0 комментариев

«Моя дочь в этом году заканчивает 9 класс. Она серьезно готовится к экзаменам. Однако недавно я узнала, что родители нескольких одноклассников берут освобождение от экзаменов, обращаясь к психологу (психотерапевту) по поводу признаков депрессии у ребенка. На классном родительском собрании я также услышала похожий эпизод от родителей другого ребенка - ребенок сменил школу, ему трудно вписаться в коллектив, он переживает из-за экзаменов, но учительница советует им для надежности сходить к психотерапевту и спросить о признаках депрессии. Звучит как новая тенденция. Действительно ли подростковая депрессия является достаточно веской причиной для освобождения от экзамена?» - спросила женщина.

Журналисты связались с руководителем центра психотерапии для подростков и молодежи Нильсом Саксом Константиновым, который подтвердил, что такая тенденция действительно существует.
«Да, эта проблема хорошо известна, она является пережитком советской системы и возникает каждый год во время экзаменов - в прошлом году была попытка снизить ее, изменив процедуру», - говорит эксперт.

Он поясняет: «Раньше выдавать открепительные могли терапевты, теперь - только психиатры. Но, судя по спросу, с этим ничего не решено.

Более того, этот метод широко используется школами - они предлагают, а зачастую и давят на семьи и детей, которые плохо успевают, получить отмазку, чтобы не скандалить с рейтингом школы и не создавать лишних проблем.

Конечно, это достаточно привлекательная вещь и для самих детей, которые получают возможность закончить школу без экзаменов. Не стоит забывать и о том, что психиатрические диагнозы у детей довольно вольны в интерпретации - они не могут быть установлены объективно, как анализ крови или обследование, а чаще всего основываются исключительно на информации, предоставленной самим ребенком, и субъективной оценке соответствующего специалиста. При этом специалисты, выдающие исключения, практически никогда не видели ребенка в школе, не являются специалистами в области педагогики, которые могут оценить способности ребенка или внести необходимые коррективы в обучение».

Нильс Сакс Константинов говорит: «Депрессия, вероятно, не является самой распространенной причиной - обычно причина в том, что ребенок слишком сильно волнуется. Такая практика вредна - экзамен является частью учебного процесса, и если ребенок смог ходить в школу и сидеть в классе в течение года, значит, он сможет сдать экзамен.Конечно, для детей с особыми проблемами существуют различные инклюзивные адаптации, например, ребенок с повышенной тревожностью сможет сдавать экзамен в отдельной комнате или ребенок с проблемами внимания получит дополнительное время.

В любом случае, критерием того, сможет ли ребенок следовать учебному плану и писать экзамен, является его интеллектуальное развитие. Но если у ребенка есть проблемы с эмоциональным состоянием или настроением, ему необходимо помочь решить их с помощью научно обоснованных средств.

Освобождение от экзамена ни в коем случае не является лекарством от депрессии, даже если она у ребенка есть. Напротив, вместо того чтобы помочь ребенку учиться и получать образование, как другие, это создает у него «идентичность больного человека», затрудняет дальнейший доступ к образованию и формирует мотивацию избегать тестов и учебы в будущем».

Что говорит Министерство образования и науки?

Мы поинтересовались в Министерстве образования и науки (МОН), в каких случаях ученики могут быть освобождены от экзаменов в 9 классе и есть ли данные о том, как часто депрессия является причиной освобождения молодых людей от экзаменов?

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 31 от 24 января 2023 года «О порядке освобождения учащихся от сдачи некоторых государственных экзаменов», в медицинских заключениях, рекомендующих освобождение от сдачи государственных экзаменов, не указывается диагноз.

Таким образом, ни Государственное агентство по развитию образования, ни учебные заведения не располагают информацией о проблемах со здоровьем, которые приводят к освобождению учащихся от сдачи государственных экзаменов.

Учитывая, что в средней школе можно сдавать экзамены оптимального уровня несколько лет подряд, а экзамены более высокого уровня являются необязательными для учащихся, данные об учениках, освобожденных от экзаменов, можно получить только по начальной школе. Нынешний порядок освобождения учащихся от сдачи государственных экзаменов вступил в силу в 2023 году. В 2021/2022 учебном году (до вступления в силу постановления Кабинета министров № 31) от экзаменов в начальной школе были освобождены 2 389 учеников, в 2022/2023 учебном году - 1 782, а в 2023/2024 учебном году - 2 322.

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что количество учеников, освобожденных от экзаменов, уменьшилось или существенно изменилось. В то же время следует подчеркнуть, что централизованные экзамены еще не были введены в 2022 году, поэтому цифры могут быть неточными. Также следует отметить, что количество сдающих экзамены отличается: в 2023 году экзамены сдавали 1 889 учеников, а в 2024 году - 18 944».

Министерство образования отмечает, что нет никаких оснований полагать, что у детей нет проблем со здоровьем, если родители обращаются к врачам.

«Если ученик или родители несовершеннолетнего ученика обращаются к специалистам или в медицинскую комиссию с просьбой освободить их от сдачи государственных экзаменов, значит, у ученика есть серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему сдавать государственные экзамены. Соответственно, если такое освобождение будет запрошено и предоставлено, оно будет распространяться на все государственные экзамены в этом учебном году, поскольку здоровье ученика имеет первостепенное значение.

В то же время ученики с определенными проблемами со здоровьем (например, с нарушениями слуха) могут быть освобождены только от одной части экзамена (например, от аудирования), но могут сдавать другие части экзамена. Руководитель учебного заведения должен оформить освобождение от части экзамена в качестве меры поддержки во время национального экзамена.


Ученик освобождается от сдачи государственных экзаменов приказом руководителя учебного заведения на основании заявления совершеннолетнего ученика или законного представителя несовершеннолетнего ученика с приложением справки от соответствующего врача. Приказ распространяется на все государственные экзамены.

Если совершеннолетний учащийся или родитель несовершеннолетнего учащегося считает, что состояние здоровья учащегося позволяет ему сдавать государственные экзамены, учащийся или его родитель не подают такого заявления».

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