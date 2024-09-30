У президента Латвии велосезон завершился в травмпункте (ДОПОЛНЕНО; ФОТО)

Как известно, езда на велосипеде - это хобби президента, но иногда оно бывает чревато травмами, и именно так завершился его нынешний сезон.

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис подтвердил агентству LETA что президент получил при падении перелом кисти правой руки и пальца на левой руке.

По словам Дрегериса, на работу президента травма не повлияет - он может писать и подписывать документы. Порядок работы на следующей неделе остается без изменений.

Травму Ринкевич получил в субботу, 28 сентября, во время поездки на велосипеде по маршруту Олайне - Далбе - Олайне. 29 сентября президент посетил Больницу травматологии и ортопедии, где врачи диагностировали переломы и наложили гипс.

Ринкевич благодарит медиков, оказавших помощь "не слишком умному пациенту", и пишет, что "латвийские медики - самые лучшие в мире".