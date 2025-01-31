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У нас всё ещё демократия? Ринкевич предлагает пересмотреть условия для инициирования референдумов

Редакция PRESS 31 января, 2025 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Необходимо пересмотреть условия для инициирования всенародного голосования, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу встретился в Рижском замке с председателями парламентских фракций.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили задачи парламента на первую половину года, а также растущее недоверие общества к государственным структурам.

Ринкевич отметил, что сейчас в обществе возникают недоумение и обоснованные вопросы о действиях и эффективности органов государственной власти. Неоднократное отсутствие кворума в Сейме; отказ на проведение ревизии расходов Сейма, полученный Государственным контролем от законодателя; непропорционально большая доля удаленной работы в госуправлении; отклоненное Сеймом предложение о введении уголовной ответственности за реализацию запрещенных соглашений при публичных закупках; медленная работа по сокращению бюрократии; затянувшийся процесс выборов кандидата в президенты Банка Латвии - лишь несколько примеров.

Президент рассказал, что с представителями парламентской фракции говорил о необходимости пересмотра условий для инициирования народного голосования в случаях, которые не затрагивают основ Конституции, или ядра, и аспектов закрепленной конституционной идентичности.

Кроме того, Ринкевич выслушал председателей парламентских фракций, а 17 февраля президент планирует повторную встречу с представителями парламентских фракций, на которую приглашены и эксперты по конституционному праву. После этих консультаций он представит законодательные инициативы.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц в разговоре с агентством ЛЕТА высказал личное мнение, что необходима дискуссия по предложению президента: Юревиц считает, что снижение порога может послужить орудием популизма, поэтому необходимо выслушать различные мнения.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис отметил, что смотрит на этот вопрос негативно: по его мнению, снижение порога могло бы сыграть на руку различным популистским силам для политических игр.

При этом СЗК открыт для дискуссий по предложению президента.

Как сообщалось, Ринкевич предложит снизить порог для инициирования референдумов. По словам президента, эту инициативу он планирует внести в ближайшие месяцы.

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