Тюрьма нового типа: в Лиепае массовый набор сотрудников

В большом комплексе новой Лиепайской тюрьмы — шесть зданий. Это тюрьма открытого типа, здания администрации, приемника, особого режима, два корпуса для заключенных, блок для трудоустройства и обучения. Тут будет 1200 мест, это примерно треть всех заключенных Латвии. Здесь будут содержаться заключенные, независимо от срока.

Планируется, что для новой тюрьмы потребуется 450 сотрудников. Начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин отметил, что в нынешней Лиепайской тюрьме работают 150 человек, и даже если все они перейдут на службу в новую тюрьму, всё равно потребуется еще около 300 сотрудников. Привлечь их планируется хорошими условиями труда, социальными гарантиями, а также зарплатой, с начала этого года для рядовых охранников она выросла на 30%.

«Если мы говорим о стартовой, самой низшей позиции, то сейчас зарплата 1480 евро в месяц до вычета налогов. Это сменная работа, включая ночные смены и праздничные дни, так что оплата достойная и с тенденцией к росту. Мы предложим [перейти в новую] и работникам нынешней тюрьмы, мы открыты и к тем, кто готов переехать в Лиепаю. Будут и бонусы для тех, кто переезжает, меняя место службы.

Как говорит Дмитрий Калин, делается всё, чтобы работа в Лиепайской тюрьме была привлекательной: «Главное отличие в том, что работая здесь, в новой тюрьме, намного выше безопасность и самих сотрудников, потому что здесь продуманная инфраструктура, больше нет больших густонаселенных камер, есть только двухместные, а также самые современные системы безопасности, которые, конечно, помогают работникам».

Обучение сотрудников для новой Лиепайской тюрьмы и знакомство их с новым рабочим местом начнется сразу после сдачи объекта в эксплуатацию. Она запланирована на сентябрь этого года. Первых заключенных планируется принять весной 2026 года.