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Тысячи людей требуют от израильского правительства заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников

Euronews 20 октября, 2024 12:09

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Участники акций протеста против правительства Биньямина Нетаньяху заявляют, что момент для того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить сделку с ХАМАС об освобождении израильских заложников, давно назрел.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписать соглашение об освобождении израильских заложников, все еще удерживаемых в Газе.

В ходе акций протеста против правительства Нетаньяху, которые проходят каждую неделю, родственники заложников и их сторонники заявили, что момент для того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить соглашение, давно назрел.

"Я хочу, чтобы заложники были освобождены, - говорит один из участников акции. - Существует соглашение об освобождении заложников, оно лежит на столе с 7 октября прошлого года. Нетаньяху должен подписать это соглашение, и тогда все остальное встанет на свои места. Но сделка по освобождению заложников, которая существует, должна быть подписана сегодня".

Одно из самых ранних предложений по возвращению заложников было выдвинуто 12 октября 2023 года, через пять дней после первой атаки ХАМАС.

Оно, по словам египетских чиновников, призывало освободить всех женщин и детей, удерживаемых ХАМАС и другими палестинскими боевиками в Газе, в обмен на освобождение всех палестинских женщин в израильских тюрьмах.

Израильские власти отвергли это предложение.

Позднее, в ходе временного прекращения боевых действий в ноябре прошлого года ХАМАС освободил 17 заложников в обмен на 39 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израиль и ХАМАС заявили о своем нежелании прекращать войну в Газе после убийства лидера группировки Яхьи Синвара, главного организатора нападения на Израиль более года назад, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и еще 250 были похищены.

Противоположные требования

Переговоры о прекращении огня, ведущиеся при посредничестве США, Египта и Катара, буксуют уже несколько недель, но ХАМАС заявляет, что ни один из заложников не будет освобожден, пока израильские военные полностью не уйдут из Газы.

Однако Израиль намерен сохранить постоянное военное присутствие как в Филадельфийском коридоре, узкой буферной зоне вдоль границы Газы с Египтом, так и в Коридоре Нецарим, полосе, которую создал ЦАХАЛ, фактически разрезав Газу на две части.

"Я обращаюсь к своим лидерам и всем остальным лидерам: сядьте и поговорите. Мы ведь люди, не так ли? Сейчас самое время поговорить", - Мирав Берковиц, участница акции протеста.

Около 100 заложников остаются в плену в Газе, но, по оценкам израильских властей, по меньшей мере 30 из них погибли.

Еженедельные протесты в Израиле приобрели политический характер: многие демонстранты требуют от Нетаньяху уйти в отставку и назначить новые выборы.

Некоторые обвиняют премьера в том, что приоритетом для него является политическое выживание, а не жизнь заложников.

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