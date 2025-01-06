Центр психического здоровья: снег и снегопад могут помочь облегчить стресс

Специлисты НЦПЗ поясняют, что каждый год появление снежного покрова вызывает у людей самые разные эмоциональные реакции, которые могут существенно повлиять на психическое здоровье. Самые популярные положительные мысли при виде первого снега связаны с ностальгией по детству, ощущением праздника, восхищением природой, радостью по поводу занятий зимними видами спорта, романтичным и гармоничным настроем, считают в центре.

Как правило, снегопад обладает уникальным успокаивающим воздействием, отмечают специалисты центра. По их словам, исследования свидетельствуют о том, что свежий слой снега способен поглощать до 60% окружающих звуков, а более тихая среда способствует ощущению тишины и спокойствия.

При этом у многих людей первый снег может вызывать меланхолию или волнение в связи с тем, что солнце светит меньше и светлое время суток становится короче. Нередко эти факторы могут снижать уровень энергии и вызывать изменения настроения, часто связанные с сезонными аффективными нарушениями - разновидностью депрессии, возникающей в определенное время года, обычно зимой.

Наиболее распространенные негативные мысли при виде первого снега связаны с практическими заботами, опасениями по поводу безопасности, сезонным тревожным синдромом или депрессией.

Пуце поясняет: меньше солнечного света - меньше витамина D, который важен для образования серотонина, регулирующего настроение, и мелатонина, налаживающего циклы сна.

При этом зимой обледенелые тротуары, плохая погода и сокращение светового дня часто удерживают от занятий спортом, что отрицательно влияет на уровень допамина и может мешать поддержанию хорошего настроения, подчеркивает глава НЦПЗ.

Физическая активность, например, прогулки по снегу, может улучшить психическое здоровье, облегчая симптомы депрессии и тревожности, к тому же любование природой и ностальгические воспоминания могут способствовать эмоциональному благополучию, ослабляя влияние стресса.

Зимой НЦПЗ призывает при необходимости обращаться за помощью к профессионалам и поддерживать близких людей, которым зимний сезон создает дополнительные проблемы.