Цена на газ растет — что будет с тарифами на отопление?

Одними из первых колебания цен уже ощутили автовладельцы, чьи машины заправляются сжиженным газом, и компании, которые обогревают им жилье, — там уже начинают калькулировать новые тарифы на отопление в сторону их повышения.

Витолиньш признает, что прямую взаимосвязь между мировыми ценами на газ и тарифами на отопление наши потребители ощутят. Правда, не в этом отопительном сезоне. «В большинстве случаев газ, который мы используем в этом отопительном сезоне, был закуплен еще в прошлом году по старым ценам.

Рост цен на природный газ, который мы видим сегодня, окажет влияние на тарифы уже в следующем году».

Впрочем, заметного скачка цен пока не ожидается и осенью, так как плату за обогрев жилья «диверсифицирует» долгое лето, когда вступят в силу новые коммунальные тарифы, отметил Витолиньш.

Кроме того, стоит учитывать, что многие предприятия перешли с газа на щепу. «На газе сейчас работают 20, может быть 30 процентов латвийских отопительных предприятий. Все остальные перешли на щепу. А она на порядок дешевле. Это значит, что даже при росте цены на природный газ у нас есть некий “буфер”».

Некоторые европейские страны сейчас озабочены тем, хватит ли им газа на будущий сезон. По словам Витолиньша, в Латвии этой проблемы нет: «У нас рынок стабилизирован. Инчукалнс работает спокойно.

Вопрос “Будет ли газ?” перед нами не стоит. Есть вопрос: “Сколько он будет стоить и сможем ли мы “поймать” самую низкую цену для следующего отопительного сезона?»

Специалист отметил дисциплину платежей латвийских потребителей. «Таких больших скандалов с неоплатой, как это было раньше, теперь нет. Поэтому я бы похвалил наших клиентов».

По поводу прогноза цен Витолиньш сказал следующее: «Если сравнивать цены перед началом войны в Украине и сейчас, то видно, что они стабилизировались. Да, возможен небольшой рост, небольшое падение, но таких ненормально больших скачков цен не будет».

При этом счета за февраль для латвийских потребителей будут значительно выше, чем за декабрь и январь. И это вполне логично — первые месяцы зимы были необычно теплыми. «Получив счета за февраль, у жителей может создаться впечатление, что тарифы повысились. Но это не так. Просто февраль — традиционно самый холодный месяц, когда топлива расходуется больше всего».