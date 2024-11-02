Согласно реестру памятников культуры, бюст де Толли был открыт в Тарту в 1849 году. Кроме того на Ратушной площади Тарту расположен также дом Барклая де Толли, известный как «Падающий дом».

"Трудно представить, что жители Тарту могут видеть мир в таких черно-белых тонах», - сказал Урмас Клаас, мэр Тарту, комментируя поступок властей Риги в отношении памятника российском полководцу.

Отметим, что де Толли владел имением в Эстонии. И рядом с этим домом все еще находится его мавзолей, который также не планируется уничтожать.