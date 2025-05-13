Тревожная весна стариков: что будет, если гражданин РФ не сдаст экзамен по латышскому?

У всех, кто должен пройти проверку на лояльность Латвии, давно созданы семьи, растут дети, у многих заработаны латвийские пенсии. Но гражданство России сегодня здесь – как своего рода знак неблагонадежности, и то, что люди, в основном в весьма преклонных годах, - не враги стране, в которой они прижились и которой не хотят зла, еще надо доказать.

Волнуются сами люди с паспортом РФ, переживают их дети и внуки, друзья, коллеги. Появляется много вопросов, о которых раньше и не думали.

«Мои родители – оба граждане России. Гражданство РФ они взяли в начале 1990-х, когда стало ясно, что гражданство Латвии будут давать выборочно. Отец – военный, но к тому времени он уже ушел в отставку и работал по снабжению. Мама – домохозяйка. Им уже за 80. Кто-то сказал, что и им надо сдавать экзамен на знание языка. Но это же нет так? Объясните, пожалуйста: газете они поверят".

«Я взяла российское гражданство, чтобы без визы ездить в Россию к родителям, потом на их могилы. Да и для того, чтобы раньше уйти на пенсию и работать. Российская пенсия - какая-то прибавка к той небольшой зарплате, которую нам платят в магазинах, где я тружусь последние 30 лет. Хотя я по образованию педагог, но из школы ушла давно – нервы не выдержали требований и отношения родителей и учеников. В Латвии я с 1974 года, окончила Даугавпилсский университет, латышский знаю, но не уверена, что сдам экзамен. Очень многое зависит от отношения. Поэтому на всякий случай хочу узнать: а если не сдам, то что - уезжать? Ехать мне некуда, здесь полвека прожила и квартиру купила на свои заработанные деньги, здесь похоронены муж и сын".

Вторая группа граждан России должна пройти процедуру подачи заявлений на вид на жительство в Латвии – европейский, постоянный. Теперь это жители Латвии, получившие гражданство России с 1992 года, которым в свое время выдан вид на жительство в Латвии в соответствии с законом об иностранцах и для кого знание языка до сих пор не требовалось...

Время идёт

До 30 июня 2025 года они обязаны подать документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. Требование основано на очередных поправках к иммиграционному закону, принятых летом 2024 года. Это порядка 4 800 человек преклонного возраста, в том числе отставные российские военнослужащие и члены их семей.

Проверку на знание госязыка для получения постоянного вида на жительство необходимо пройти 2 494 гражданам РФ. По информации Государственного агентства развития образования (VIAA), к началу этого года ее успешно прошли порядка 520 человек.

До первого официального дня проверки - 10 апреля — экзамен по госязыку сдавал 261 гражданин России из 2 073 лиц, которым нужно было сдать тест к началу года. 51% экзаменующихся прошли проверку успешно.

Согласно действующему регулированию, если экзамен не сдан с первого раза, то до 16 июня следует зарегистрироваться на повторную проверку и пройти ее до 30 сентября.

Еще 480 жителей зарегистрировались на языковую проверку. Чтобы не образовывались очереди и эти граждане России могли своевременно получить свидетельство о владении государственным языком, в Госагентстве развития образования для них зарезервировано время до 16 мая включительно.

Если человек не зарегистрируется своевременно для прохождения проверки, может возникнуть ситуация, при которой у VIAA не будет возможности обеспечить проверки в установленный срок.

К середине апреля из 2 494 жителей с гражданством РФ, которым надо было записаться на экзамен, не сделали это 1 332 проживающих в Латвии гражданина России, на которых распространяются поправки к иммиграционному закону...

Мышь не проскочит

В середине прошлого лета вступили в силу поправки к иммиграционному закону, предусматривающие обязанность граждан РФ до 30 июня текущего года подать документы для получения статуса постоянного жителя ЕС. В том числе предоставить свидетельство о требуемом знании латышского языка на категорию А2. (Это требование, как и прежде, не касается лиц в возрасте от 75 лет.)

Надо идти на экзамен и получить удостоверение о необходимой категории. Или показать соответствующее удостоверение, выданное не ранее 2003 года. Но ведь экзамены сдавали уже чуть ли не с начала 1990-х и получали категории, у очень многих из сдающих есть эти «корочки».

Почему введено такое ограничение - до сих пор не понятно ни юристам, ни правозащитникам, ни тем, на кого направлены эти требования закона, ни вообще кому-то. Более того, разъяснений со стороны законодателей тоже пока не было.

(!) В случае необходимости до 16 июня граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку, которую нужно будет пройти до 30 сентября. В таком случае документы для получения статуса постоянного жителя ЕС они смогут подать до 31 октября.

Если гражданин РФ не пройдет успешно проверку на знание госязыка до 30 сентября, он будет проходить ее в порядке общей очереди начиная с 1 октября.

(!) Те, кто не сможет предоставить подтверждение знания госязыка, могут просить временный ВНЖ...

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Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА