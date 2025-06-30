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«Мы уже как в ломбарде начинаем выносить мебель, скоро останется только паркет»: депутат Сейма

Редакция PRESS 30 июня, 2025 16:07

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Латвийское правительство утратило способность функционировать, и стране грозит бюджетный коллапс, заявил депутат Сейма от «Объединенного списка» и президент автоассоциации Андрис Кулбергс в передаче TV24 “Ziņu TOP”. Он предупредил о дефиците в 600 миллионов евро, возможном повышении налогов и продаже государственных предприятий для покрытия государственных расходов.

«Я считаю, что выходом из ситуации может быть только новое правительство. Действующее — не способно функционировать, и с теми установками, которые есть сейчас, я просто не представляю, как можно составить бюджет, когда у нас математический дефицит в 600 миллионов, но даже не удаётся сэкономить 150 миллионов», — критикует правительство Кулбергс.

Помимо этого, правительству ещё предстоит найти решения по таким сложным вопросам, как airBaltic, Rail Baltica и Latvijas Dzelzceļš, которые, по словам депутата, «висят, как камни».

«Все эти темы пронизаны финансовыми проблемами», — подчёркивает он.

Кулбергс указывает, что до декабря 2028 года Латвия всё ещё может занять 5,5 миллиарда евро. Однако если объём заимствований будет и дальше расти, экономика просто не сможет свести концы с концами, чтобы вернуть эти долги. «Я с большим сомнением смотрю на эту ситуацию», — признаёт он.

«Всё идёт к тому, что в какой-то момент прозвучит прямое и ясное заявление о повышении налогов. Второе — мы уже как в ломбарде начинаем выносить мебель из дома, и скоро останется только паркет. То есть — мы хотим пустить капитальные предприятия на биржу, просто чтобы влить деньги и тут же их грубо “проесть”», — резко выражается Кулбергс.

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