Недавно представленные результаты опроса показали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину среди русскоязычных снизилась поддержка Украины и выросла группа тех, кто не поддерживает ни одну из сторон. (Один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, подчеркнул: работа над изучением настроений русскоговорящего населения Латвии и Эстонии еще не завершена, проект должен закончиться только в следующем году).

Комментируя рост группы «нейтральных», экс-депутат Сейма и правозащитник Борис Цилевич отметил, что эта динамика — в принципе, типичная: «Отношение к конфликтам всегда со временем ослабевает. Это то, что называется усталостью от войны».

«Но в данном случае, я думаю, у нас есть еще один очень важный фактор — это то, что делает латвийское государство. Давайте будем называть вещи своими именами. Ведь, по сути дела, значительная часть мер, которые принимаются для того, чтобы противодействовать агрессии, на самом деле бьют именно по латвийским русским или русскоязычным.

Ну, давайте посмотрим, что было сделано. Снесли памятники, переименовали улицы, окончательно вытеснили русский язык из системы школьного образования, изменили правила для граждан Российской Федерации, в основном пожилых. […] Устранили русский язык с государственных сайтов, идет постоянное давление, чтобы общение, коммуникацию на русском минимизировать и на частных сайтах. Запретили использовать русский язык в банкоматах, идут разговоры об ограничениях частных СМИ и ликвидации общественных СМИ на русском… Вот скажите мне, что из этого мешает Путину продолжать агрессию? Вот он увидит, что в банкомате нет русского языка, и остановится?» — спрашивает гость передачи.

На вопрос ведущей, значит ли это, что, по его мнению, падение поддержки Украины — признак скорее внутреннего отчуждения русскоязычных, чем отношения к геополитической ситуации, Цилевич ответил: «Эти действия — это достаточно ясный сигнал, месседж латвийским русским: вы тоже несете за это ответственность, вы — часть России, поскольку ваш родной язык русский,

вы хотите его сохранить, вы не хотите ассимилироваться, вы тоже за это отвечаете. То есть в этих условиях [в восприятии респондента] осуждать Россию — значит, осуждать себя». То есть я не думаю, что это такое логическое построение, но это эмоционально ощущается именно так».

Он обратил внимание на то, что поддерживающих РФ, согласно тому же опросу, — явное меньшинство, около 12%. То ли это те, кто считают, что «быть людоедом — это нормально», то ли жертвы кремлевской пропаганды.

«Но большинство оказывается ни там, ни там. То есть, с одной стороны, они и Путина не поддерживают, а с другой стороны, они на себя не могут принять эту ответственность, которых государство своими действиями на них возлагает. Вот поэтому растет число неопределившихся», — пояснил правозащитник.