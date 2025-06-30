Скорбная весть: пропавший месяц назад мужчина найден мертвым в лесу

В воскресенье, 29 июня, в районе Межапарка (Олайне) проходили поиски Сергея Бабахина — пропавшего без вести мужчины. Операция была организована организацией Bezvēsts.lv совместно с Государственной полицией. В ней приняли участие около 60 добровольцев из разных уголков Латвии.

Как сообщили представители Bezvēsts.lv на своей странице в Facebook, «Сергей Бабахин найден. Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким».

Организация поблагодарила всех, кто принял участие в поисках, а также тех, кто делился информацией в соцсетях. Отдельную благодарность выразила и дочь погибшего Виктория: «Огромное спасибо за вашу работу и поддержку».

Напомним, что Сергей Бабахин, 1971 года рождения, был объявлен в розыск после того, как 6 июня около 8 утра вышел из своего дома на улице Земгалес в Олайне и больше не вернулся.