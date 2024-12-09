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Трамп требует немедленного перемирия в Украине

Редакция PRESS 9 декабря, 2024 08:41

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Избранный президент США Дональд Трамп потребовал "немедленного перемирия" в Украине. В посте, размещенном в принадлежащей ему соцсети Truth Socialв воскресенье, 8 декабря, он призвал Москву и Киев начать переговоры, сообщает Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к "сделке" с Россией ради завершения войны, заявил Трамп, который накануне встречался с Зеленским в Париже. Во встрече участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

В заявлении, распространенном по итогам этой встречи, Зеленский потребовал "справедливого мира" и "сильных гарантий безопасности" для Украины.

Трамп: "Положить конец этому безумию" 

Как отмечает избранный президент США в своем посте в соцсети Truth Social, "Зеленский и Украина охотно заключили бы сделку, чтобы положить конец безумию". В то же время Трамп предостерегает от расширения войны в Украине: "Слишком много жизней было бессмысленно потрачено, слишком много семей разрушено, если так продолжать и дальше, это может привести к чему-то намного большему и ужасному".

Доналд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что он прекратит войну в Украине в течение 24 часов, правда до сего дня он не объяснил, как он это собирается сделать. Массированную военную помощь, которую США оказывают Украине, обороняющейся от полномасштабной российской агрессии, Трамп в ходе предвыборной кампании подвергал критике.

Трамп заявил, что Путин не был заинтересован защищать Асада

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал падение режима Башара Асада и заявил, что российский лидер Владимир Путин не был заинтересован в поддержке президента Сирии, пишет ВВС.

«Асада больше нет. Он убежал из своей страны. Его защитник — Россия, Россия, Россия [Трамп часто повторяет название страны, намекая таким образом на обвинения в том, что Москва якобы помогла его победе на выборах 2016 года — Ред.] во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать», — написал Трамп.

По его словам, Москва «потеряла интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских военных полегли ранеными или убитыми, на войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно».

Трамп утверждает, что сейчас «Россия и Иран находятся в ослабленном положении»: Москва — из-за ситуации в Украине и плохой ситуации в экономике, Тегеран — из-за военных успехов Израиля.

«В то же время, [президент Владимир] Зеленский и Украина хотят заключить договор, чтобы покончить с этим безумием. Они бессмысленно потеряли 400 тыс. военных и намного больше мирных жителей», — утверждает Трамп.

Оценки потерь на войне России против Украины значительно отличаются друг от друга. Украинский Генштаб говорит, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными около 750 тыс. военных, независимые подсчеты, которые в том числе ведут журналисты Русской службы Би-би-си, сумели подтвердить гибель до примерно 197 тыс. человек.

Что касается украинских потерь, то разные западные издания в последние два месяца оценивали потери Украины убитыми в 57-100 тысяч человек. На этой неделе Зеленский говорил, что на войне погибло «намного меньше», чем 80 тыс. украинских военных.

 

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