Трамп помог нашей элите включить мозги хоть на минутку. Надолго ли хватит сигнала? Латковскис о новом законе

"Первые распоряжения нового президента США указывают как минимум на две вещи, которые могут оказать значительное влияние на нашу экономику. Это выход из Парижского соглашения по климату и решимость ввести тарифы на импорт (импортные пошлины), - пишет он.

Климатическая секта и та часть бизнеса, которая сделала ставку на «длинную» (растущую) цену «зеленой сделки», проиграла. Конечно, говорить о полном крахе это отрасли пока рано, потому что было бы наивно полагать, что индустрия, оцениваемая в триллионы, так просто сдастся и не найдет способов вернуться на поле с новыми Гретами Тунберг, гидрогенами и другими защищающими климат «стартапами» в яркой упаковке.

В Латвии, тоже сформировался крупный бизнес-сектор, основанный на схемах перераспределения «зеленых» денег. Он глубоко интегрирован в латвийскую экономику, а различные планы по финансированию, производству и обслуживанию «зеленой» энергии заложены в долгосрочные стратегии. Речь идет обо всех этих ветряных электростанциях, водородных заводах, сервисных базах и прочих вещах, связанных с «зеленым курсом».

Тот факт, что дальнейшее рассмотрение климатического закона в парламенте было приостановлено, говорит о том, что в сознании политического класса произошел определенный перелом. Теперь даже в правящей коалиции стали говорить о том, что «зеленый курс» должен осуществляться в интересах Латвии, а не в интересах климата (читай: Китая и других мировых индустриальных держав).

Если мы коснемся Закона о климате, то это отличный пример стиля работы нынешней коалиции. Реальные последствия принятых решений - последнее, что подлежит обсуждению. Если бы этот закон был принят на голосовании в парламенте 9 января, те же самые политики коалиции, которые сейчас говорят об «интересах Латвии», ради которых закон нужно «улучшить», с пеной у рта рассказывали бы о «климатической нейтральности», о «наших обязательствах» и о том, насколько правильным и необходимым являлось голосование за этот закон. Вот только 9 января коалиция не смогла получить большинство, и в результате ей удалось на время абстрагироваться от политического спорта и включить голос разума, остановив дальнейшее продвижение закона.

К сожалению, практически по всем остальным вопросам коалиция демонстрирует восхитительное единство и готовность выдержать любую критику, о чем бы ни шла речь. Почему «к сожалению»? Потому что с точки зрения политической практики такое единство, когда, несмотря ни на что, мы отметаем любую критику, не сулит ничего хорошего стране в целом, потому что главным критерием становится не то, что лучше для страны и народа, а "после нас хоть потоп", так что "мы остаемся на своем месте, а вы (все остальные) - оставайтесь на своем".

Возвращаясь к «климату», следует понимать, что индустрия, которая оборачивает триллионы, не может остановиться как по команде "стой!" Даже если Трамп выйдет из Парижского соглашения, это будет медленный, как у корабля, разворот.

Этот год и последующие годы станут решающими в этом вопросе. Ключевым словом будет «рациональность». Если бизнес может стать прибыльным сам по себе (или при минимальной, разумной поддержке), то у него есть перспективы, но если он может работать только на основе многомиллиардных механизмов поддержки, то от такого «бизнеса» лучше дистанцироваться на ранней стадии. Задача политиков - как можно раньше подать правильные сигналы, а не обмануть бизнес-среду обещаниями - мол, не волнуйтесь, все будет как прежде".