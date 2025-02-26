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Трамп поддержал идею доступа к редкоземельным металлам РФ

© Deutsche Welle 26 февраля, 2025 08:30

Мир 0 комментариев

Вашингтон "хотел бы заключить сделку по доступу к российским редкоземельным металлам", цитирует президента США Дональда Трампа агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что "хотел бы заключить сделку по доступу (американских инвесторов. - Ред.) к российским редкоземельным металлам". Соответствующее высказывание главы американского государства цитирует агентство Reuters в ночь на среду, 26 февраля.

Ранее, 24 февраля, Трамп рассказал, что ведет "серьезные обсуждения" с Россией на тему завершения войны в Украине и "пытается заключить (с Москвой. - Ред.) ряд сделок в сфере экономического развития". При этом он упомянул "обширные запасы редкоземельных металлов" в РФ, напоминает на своем сайте телеканал CNN.

Путин о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов, а также производства алюминия.

Президент РФ распространил свое предложение и на регионы Украины, оккупированные Россией в ходе войны против соседней страны. "Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые территории (...) Там тоже есть запасы определенные", - указал Путин.

Говоря о редкоземельных металлах на территории РФ, Путин признал, что сегодня страна делает недостаточно для их разработки. "Редкие, редкоземельные металлы - очень важное составляющее, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. И мы мало пока в этом направлении делаем. Должны делать больше", - сказал он.

Как уточняет австралийское онлайн-издание Small Caps со ссылкой на данные Геологической службы США (US Geological Survey), в 2024 году запасы редкоземельных металлов в России составили 3,8 млн метрических тонн. По данному показателю РФ занимает пятое место в мире после Китая, Бразилии, Индии и Австралии, говорилось в публикации.

Сделка США и Украины по ресурсам

Между тем 25 февраля агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника передало, что Украина согласовала с администрацией США условия сделки по природным ресурсам и может подписать соглашение в ближайшие дни. Аналогичную информацию распространило со ссылкой на источник агентство Reuters.

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