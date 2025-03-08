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Трамп грозит санкциями РФ, чтобы добиться мира с Украиной

© Deutsche Welle 8 марта, 2025 08:18

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что "решительно рассматривает" возможность введения санкций и тарифов против России, чтобы принудить ее к урегулированию в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "решительно рассматривает" возможность введения санкций и тарифов против России, чтобы принудить ее к урегулированию в войне в Украине. Соответствующую запись глава Белого дома в пятницу, 7 марта, разметил в соцсети Truth Social.

"С учетом того факта, что Россия в данный момент совершенно "разносит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России, - пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", - написал он.

"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!" - добавил он.

Захарова: Никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы

Ранее, 6 марта, глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакие передышки на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлемы, а для урегулирования нужны твердые договоренности. По ее версии, Париж и Лондон заняты попытками любой ценой добиться передышки для Киева и не допустить обвала фронта, передавало агентство ТАСС.

Падение на российском рынке акций

На фоне заявлений Трампа о возможных рестрикциях против банковского сектора РФ российский рынок акций резко начал падать. Так, рублевый индекс Мосбиржи на 17.54 мск снизился на 1%.

Американский лидер ранее распорядился приостановить оказание военной помощи Украине в ее оборонительной войне против России, пока украинское руководство не продемонстрирует "приверженность миру".

"Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - заявил на условиях анонимности представитель Белого дома, которого в ночь 4 марта процитировали американские СМИ.

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Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

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