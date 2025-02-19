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Трамп: если Украина хочет участвовать в переговорах, ей нужно провести выборы

© Deutsche Welle 19 февраля, 2025 11:52

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Если Украина хочет получить место за столом переговоров об условиях окончания ее оборонительной войны против России, украинскому народу стоит сказать, что у них уже давно не было выборов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во вторник, 18 февраля, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров по Украине делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.

Напомнив, что в Украине действует военное положение, Трамп далее по ходу своего выступления заявил: "Думаю, что вы знаете, если они хотят сидеть за столом (переговоров. - Ред.), не придется ли украинскому народу сказать: знаете, уже прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы. Это не то, что исходит о России. Это исходит от меня и от многих других стран".

Трамп о желании Киева участвовать в переговорах

Отвечая на вопрос о том, что он мог бы сказать украинцам, разочарованным тем, что они не получили места на мирных переговорах в Саудовской Аравии по завершению войны в их стране, Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы на протяжении трех лет имели возможность сесть за стол переговоров, причем военный конфликт можно было разрешить "без больших территориальных потерь" для Украины.

"Думаю, что у нас есть сила, чтобы закончить эту войну, и я думаю, что дела развиваются очень хорошо. Но сегодня я услышал: "Ой, нас не пригласили". Но вы были там три года. Три года назад вам следовало завершить это. Три года прошло с тех пор, как вам не следовало это начинать, вы могли заключить сделку", - заявил он, напомнив, что, согласно некоторым опросам, рейтинг Владимира Зеленского составляет в Украине сейчас 4%.

Говоря об опасениях некоторых наблюдателей, что Россия добивается проведения в Украине новых выборов ради установления там марионеточного режима, Трамп отметил, что Зеленский нравится ему лично, "он в порядке". "Но меня совершенно не волнует личность, меня волнует, чтобы работа была выполнена. У нас сейчас лидеры, которые дали войне продолжиться", - добавил он.

 Трамп о европейских миротворцах в Украине

Комментируя возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине, Трамп отметил, что он "полностью поддерживает" эту идею, если европейцы захотят это сделать. "Если у нас будет мирная сделка, то, с позиции Европы (…), было бы хорошо иметь там контингент войск, я не стал бы против этого возражать". Президент США указал также, что его страна отправлять военных в Украину не намерена, "потому что это очень далеко от нас (США. - Ред.)".

Трамп заявил также, что никто не просил его вывести все американские войска из Европы. "Так что я не думаю, что нам придется это сделать, и я бы не хотел этого делать", - указал он.

При этом президент США косвенно подтвердил участие в войне в Украине северокорейских солдат. Отвечая на вопрос о том, прибавилось ли или убавилось у него уверенности, что сделка будет достигнута, Трамп указал: "Существенно прибавилось. Они (переговоры. - Ред.) прошли очень хорошо. Россия хочет что-то предпринять. Она хочет остановить бесчинства, варварство, я имею в виду то, что происходит. Каждую неделю убивают тысячи солдат (…) И это, как вы знаете, не американские солдаты, а российские и украинские по больше части. Хотя, как вы знаете, было убито и много корейских солдат. Они прибыли, чтобы сражаться, и большое их число было уничтожено".

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