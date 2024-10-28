Трагически погиб Костя: неожиданно умер один из коней на службе в Госполиции

Основными повседневными задачами служебных лошадей являются обеспечение общественного порядка на городских мероприятиях и ежедневное патрулирование микрорайонов. В свободное от патрулирования и участия в мероприятиях время лошади интенсивно тренируются в домашних условиях, где подвергаются воздействию различных устрашающих факторов – шумов, предметов, звуков, а также поддерживают хорошую физическую форму, необходимую для выполнения функции служебных лошадей.

Печальную новость сообщили в Facebook на странице Valsts policija. Костя служил в полиции с мая 2016 года. За эти восемь лет он стал настоящей легендой и оставил значительный след не только в сердцах своих коллег, но и в истории полиции, отмечают правоохранители. Конь неожиданно заболел и, несмотря на успешную операцию, умер.

«Спасибо, Костя, за службу, мы навсегда будем помнить и вспоминать тебя как отличную служебную лошадь!» — написано на странице полиции.