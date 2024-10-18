Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

PTAC ограничила доступ к сайту до 30 сентября 2026 года.

В результате проверки было установлено, что продукция не зарегистрирована в Регистре диетических добавок Продовольственной и ветеринарной службы (PVD) и может представлять риск для здоровья человека, поскольку происхождение, качество, безопасность и эффективность продаваемых диетических добавок неизвестны, говорится в сообщении PTAC.

PTAC попросила продавца устранить нарушения и не предлагать и не продавать незарегистрированные пищевые добавки, но S-line не стала сотрудничать с PTAC, по словам PTAC.

Согласно информации, опубликованной на сайте Firmas.lv, в прошлом году оборот S-line составил 39 571 евро, а убыток - 3 639 евро.

Компания была зарегистрирована в ноябре 2020 года с уставным капиталом 15 001 евро. Единственным владельцем компании является Занда Кригере.