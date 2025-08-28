Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тест: «Есть ли у тебя дефицит биотина?»

Редакция PRESS 28 августа, 2025 12:54

Формула красоты 0 комментариев

«От состояния волос, ресниц, ногтей и кожи напрямую зависит уверенность в себе. Пройди короткий тест и узнай, хватает ли твоему организму биотина. Это не 100% метод, но даёт сигнал что нужно провериться.  В конце мы расскажем, как восполнить его дефицит».

Вопросы (Да/Нет):

  1. Волосы стали выпадать чаще обычного?
  2. Твои ногти ломаются или имеют тенденцию к расслоению?
  3. Ты замечаешь сухость кожи или появление покраснения в углах рта и глаз?
  4. Ресницы стали реже и слабее?
  5. Ты часто сидишь на диетах или ограничиваешь питание?
  6. Принимаешь антибиотики или гормональные препараты последние полгода?
  7. Чувствуешь усталость и снижение концентрации?

Результаты:

  • 0–2 «Да»:
    У тебя нет выраженного дефицита биотина. Достаточно правильного питания и ухода. Но для укрепления красоты изнутри можно добавить курс BEOTEBAL.
  • 3–5 «Да»:
    Возможен дефицит биотина. Твоим волосам, ногтям и коже нужна поддержка. Оптимально можно было бы начать курс BEOTEBAL таблетки, а для ресниц — BEOTEBAL сыворотка.
  • 6–7 «Да»:
    Высокая вероятность дефицита. Волосы и ногти ослаблены, кожа теряет тонус. Стоит сдать анализ крови. Рекомендуется курс BEOTEBAL комплексно: таблетки + сыворотка.


Попробуй курс BEOTEBAL и почувствуй разницу!»

«Выбрать свой BEOTEBAL»

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.

Как применять.

Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Рекламодатель:  ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā

