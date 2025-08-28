Тест: «Есть ли у тебя дефицит биотина?»

Вопросы (Да/Нет):

Волосы стали выпадать чаще обычного? Твои ногти ломаются или имеют тенденцию к расслоению? Ты замечаешь сухость кожи или появление покраснения в углах рта и глаз? Ресницы стали реже и слабее? Ты часто сидишь на диетах или ограничиваешь питание? Принимаешь антибиотики или гормональные препараты последние полгода? Чувствуешь усталость и снижение концентрации?

Результаты:

0–2 «Да»:

У тебя нет выраженного дефицита биотина. Достаточно правильного питания и ухода. Но для укрепления красоты изнутри можно добавить курс BEOTEBAL .

Возможен дефицит биотина. Твоим волосам, ногтям и коже нужна поддержка. Оптимально можно было бы начать курс BEOTEBAL таблетки , а для ресниц — BEOTEBAL сыворотка .

Высокая вероятность дефицита. Волосы и ногти ослаблены, кожа теряет тонус. Стоит сдать анализ крови. Рекомендуется курс BEOTEBAL комплексно: таблетки + сыворотка.



Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.

Как применять.

Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Рекламодатель: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā