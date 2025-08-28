Тест: «Есть ли у тебя дефицит биотина?»

Вопросы (Да/Нет):
- Волосы стали выпадать чаще обычного?
- Твои ногти ломаются или имеют тенденцию к расслоению?
- Ты замечаешь сухость кожи или появление покраснения в углах рта и глаз?
- Ресницы стали реже и слабее?
- Ты часто сидишь на диетах или ограничиваешь питание?
- Принимаешь антибиотики или гормональные препараты последние полгода?
- Чувствуешь усталость и снижение концентрации?
Результаты:
- 0–2 «Да»:
У тебя нет выраженного дефицита биотина. Достаточно правильного питания и ухода. Но для укрепления красоты изнутри можно добавить курс BEOTEBAL.
- 3–5 «Да»:
Возможен дефицит биотина. Твоим волосам, ногтям и коже нужна поддержка. Оптимально можно было бы начать курс BEOTEBAL таблетки, а для ресниц — BEOTEBAL сыворотка.
- 6–7 «Да»:
Высокая вероятность дефицита. Волосы и ногти ослаблены, кожа теряет тонус. Стоит сдать анализ крови. Рекомендуется курс BEOTEBAL комплексно: таблетки + сыворотка.
Попробуй курс BEOTEBAL и почувствуй разницу!»
Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.
Как применять.
Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.
(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
