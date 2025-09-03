Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Введем налог на пробки? Европа дала директиву (4)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 07:52

Важно 4 комментариев

В настоящее время дорожный налог в Литве платят компании, эксплуатирующие тяжёлые транспортные средства. Однако со временем может быть введён и налог на пробки, который затронет также легковые автомобили. С инициативой введения платы за пробки выступила Ассоциация местных самоуправлений, и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы не возражает против этого, тем более что такая мера предусмотрена соответствующей директивой Европейского Союза (ЕС), сообщает портал tv3.lt. В Латвии пока такая мера не рассматривается, хотя директива распространяется и на нашу страну.  

Если предложения будут реализованы, владельцам автомобилей в Литве придётся платить до 0,61 евро за километр проезда по отдельным участкам дорог или улиц. В настоящее время согласовывается подготовленный Министерством транспорта и коммуникаций проект постановления правительства «Об утверждении методики установления ставок дорожного сбора».

Цель нового нормативного акта — определить порядок расчёта ставок дорожного сбора, а также учитывать инфраструктурные и внешние издержки (в том числе расходы, связанные с выбросами углекислого газа (CO₂)).

Своё мнение по проекту высказала и Ассоциация самоуправлений Литвы. У неё не было комментариев или предложений, но она передала инициативу Клайпедского районного самоуправления о введении налога на пробки в связи с будущим законопроектом. Это самоуправление предлагает рассмотреть возможность введения платы за пробки на определённых въездах и съездах в крупнейших городах в часы пик в соответствии с директивой ЕС.

«Налог должен уменьшить нагрузку на движение в часы пик на самых загруженных участках дорог, а собранные средства можно будет использовать для частичного финансирования новых транспортных соединений», — отмечает Клайпедское районное самоуправление.

Согласно упомянутой директиве ЕС, страны ЕС могут вводить налог на пробки на любом участке своей дорожной сети, где образуются заторы. Плата может взиматься только на тех участках, где пробки происходят регулярно, и только в периоды их наибольшей частоты. В соответствии с директивой государства-члены могут освободить от уплаты микроавтобусы, городские и междугородние автобусы для стимулирования использования общественного транспорта.

Доходы от налога на пробки должны направляться на решение проблем перегруженности дорог или на развитие устойчивого транспорта и мобильности в целом. Государства-члены обязаны ввести механизмы мониторинга влияния налога и пересмотра ставок. В директиве предусмотрены также «базовые ставки налога на пробки».

В зависимости от того, образуется ли пробка на городской или пригородной дороге, для легковых автомобилей предусмотрена плата от 0,237 до 0,61 евро за километр. Для тяжёлых транспортных средств этот налог может быть выше до 2,9 раза.

Судя по комментарию, направленному новостному порталу tv3.lt, Министерство транспорта и коммуникаций Литвы не возражает против введения нового налога на пробки.

