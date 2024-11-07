«Терпение имеет свои пределы»: сопредседатель «Согласия» Андрис Морозов покинул ряды партии

О своем решении политик публично заявил на своей странице в социальной сети Facebook:

"Сегодня я, Андрис Морозов, принял решение выйти из партии «Согласие» и уйти с поста сопредседателя партии.

12 лет назад, когда я присоединился к партии «Согласие», я видел в ней партию, которая готова приложить все силы, чтобы объединить наше общество, не исключая никого. Партию, способную услышать и прислушиваться ко всем мнениям, анализировать общественные настроения и не отвергать мысли своих избирателей, даже если они кажутся высшему руководству партии ошибочными.

Последние два года я пытался спорить, идти на компромисс и понять логику некоторых своих однопартийцев, но тщетно. Терпение также имеет свои пределы.

Я очень уважаю многих членов партии «Согласие», и поэтому считаю неправильным оставаться в стороне, когда я не могу принять их аргументы. Это, по меньшей мере, невежливо и неприлично.

Я честно и открыто хочу сказать, что, по моему мнению, сегодня партия «Согласие» не может быть объединяющей силой, которая была бы способна создать единую политическую нацию из всего народа Латвии. Я буду очень рад, если ошибусь, но я не готов поступиться своими взглядами и не считаю это правильным".