Теперь только через Варшаву: Ecolines закрывает прямой рейс в российский Калининград

В компании Ecolines, занимающейся пассажирскими перевозками, сообщили, что прямой рейс Рига — Калининград отменен на неопределенный срок по причинам, не зависящим от компании.

Для пассажиров будет доступен ежедневный рейс с пересадкой в Варшаве (Zachodnia). Автобус из Риги отправляется в 18:00 и прибывает в Варшаву в 06:35. Далее, в 08:00, рейс отправляется из Варшавы в Калининград и прибывает в 18:00.

Из Калининграда автобус отправляется в Варшаву в 11:30 и прибывает в 20:20. Затем, в 22:20, он выезжает из Варшавы в Ригу и достигает пункта назначения в 11:45.

Калининградский автовокзал пообещал сообщить о возобновлении прямого сообщения. Сейчас автобусы из Калининграда в Ригу отправляются по вторникам, четвергам и субботам, прибывая на следующий день.