Плохо, когда годами платишь за воду не только по счетчику, но и еще за какие-то мифические кубометры, которые называются «разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков».

Жилец экономит воду, закрывает краны, пока пасту на зубную щетку накладывает, лишний раз в душ не пойдет, а ванну вообще снял – много воды уходит, тщательно следит за показаниями своих счетчиков – холодной и горячей воды... Но приходит очередной счет - и опять плати за «лишнюю» воду. Откуда она только берется?

За более чем 20 лет – с тех пор как в стране ввели поквартирный учет воды - жильцы доплачивают за потребленную квартирой воду. Порой ту же сумму, которую намотал их счетчик. А у тех, кто экономит и потребляет не больше кубометра горячей и холодной воды, разница порой превышает объем использованной за месяц!

Ситуация на контроле... и не меняется

Периодически этот вопрос рассматривают на всех уровнях – от самоуправлений до министерств, принимаются правила Кабинета министров и законы, потом поправки к ним, но ситуация не меняется: по-прежнему пользователи воды платят по счетчику плюс издержки.

В свою очередь жильцы многоквартирных домов ссылаются на погрешности показаний общедомовых счетчиков, которые устанавливает поставщик воды.

Жалобы поступают и в Центр защиты прав потребителей (PTAC). Он организовал ряд выборочных проверок в 23 городах Латвии. За последние два года PTAC признал несоответствующими метрологическим требованиям 33 домовых счетчика воды. 58 счетчиков прошли внеочередную проверку — из них 20 признали негодными к эксплуатации, а 11 не прошли поверку в положенный срок. В результате установлено, что большое количество счетчиков воды являются неточными.

Опрос самоуправлений и поставщиков воды также показал, что 34% муниципалитетов и 46% поставщиков услуг считают неточность показаний счетчиков воды серьезной проблемой.

Поставщики воды в разных регионах Латвии утверждают, что водоканалы поставляют чистую воду. Но водопроводная система местами изношена и требует постоянных ремонтов. Очевидно, что это влияет на состав воды. Общедомовые и квартирные счетчики в результате засоряются и дают неточные показания.

Анализ результатов исследований показал, что неточность счетчиков вызвана содержанием в воде твердых частиц, и проблему можно решить, установив фильтр. Проверка показала, что, когда перед счетчиками в жилых домах были установлены механические фильтры, улучшалось качество воды и обеспечивался более точный учет. Таким образом, установка фильтров для воды перед вводом в дом позволит снизить погрешность показаний счетчиков воды.

Эврика! Ставим фильтры, жители избавляются от разницы показаний счетчиков, точность счетчиков возрастет, расходы жильцов за воду упадут - платят за воду только по своим, квартирным приборам-водомерам, вода в квартиры поступает чистая, отфильтрованная на входе в дом...

И заработала государственная машина. Как водится, созданы рабочие группы, комиссии, подкомиссии и так далее. Министерство климата и энергетики (KEM), получив данные PTAC, создало рабочую группу, которая составила законопроект, а документ (возможно, и не раз) озвучивался на заседании комитета по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике, каковой был назначен ответственным за ход разработки законопроекта.

Проделана, как всегда, большая работа. А как же? Все, что делают госчиновники и работники системы самоуправлений, - работа большая и важная. В октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону «Об услугах водного хозяйства» (udenssaimniecIbas pakalpojumu likums), а в феврале нынешнего закон вступил в силу.

Как вы думаете, что законодатели приготовили жильцам многоквартирных домов, которые третий десяток лет переплачивают за воду? Ведь речь шла о фильтрах воды для общедомовых счетчиков, которые принадлежат поставщику услуги воды...

За свой счёт

Жильцам дали возможность устанавливать механические фильтры очистки воды на вводе в дом – перед общедомовым счетчиком, а поставщик воды получает право требовать от пользователя установки или замены механического фильтра для воды перед прибором коммерческого учета – счетчиком.

Поправка к статье 1, части 1 закона «Об услугах водного хозяйства» дает определение механического фильтра:

«7 1) механический фильтр для воды — устройство для фильтрации воды, находящееся в собственности или распоряжении водопользователя, устанавливаемое в узле коммерческого учета перед прибором коммерческого учета и обеспечивающее отделение от питьевой воды возможных механических примесей и взвешенных веществ с размером частиц не менее 500 микрометров (мкм)».

Почему эта обязанность не ложится на плечи поставщиков воды? Ведь логично, что они очистят воду, идущую потребителю из их магистральных труб. Неа, это для пользователей логично. Но закон составлен так, что фильтры - это право жильцов дома.

Аргументы составителей закона заранее подготовлены. Эксперты министерства утверждают: «Водоканал несет ответственность за качество воды до ввода в дом». А вот фильтр будет установлен уже за общедомовым счетчиком, то есть на территории дома - собственности жильцов. Конечно, с согласия владельцев квартир.

Значит, расходы на установку фильтра придется нести самим жильцам дома, хотя общедомовый счетчик находится в собственности водоканала. Плюс, как мы видим, поставщик воды имеет право требовать от пользователей (собственников квартир многоквартирного дома) установить этот счетчик.

Картина выглядит так. Потребители – жильцы - в очередной раз жалуются, что им выставили счет за разницу воды. Жалоба идет в домоуправление, там передают поставщику воды. Тот отвечает, цитируя поправки к закону: дескать, установите фильтр, как того требует закон, и тогда поговорим.

Более того, закон дает новые права (или обязанности?) самоуправлениям. А именно: органы местного самоуправления могут ввести обязательные правила, которые определят ситуации, когда местный поставщик услуги воды может потребовать от жильцов многоквартирного дома организовать установку, замену или обслуживание механического фильтра для очистки воды.

Получается, что новый закон расширил права всех - и водоканалов, и самоуправлений, а право собственников квартир установить механический фильтр воды становится обязанностью. Даже если у вас в доме разница небольшая или жильцов эта проблема не сильно волнует, будет приказ от поставщика воды или местной думы – и придется собственникам квартир ставить дорогостоящий прибор, чтобы очистить воду, которую поставляет водоканал. А еще это возможность дать заработать родственной фирме по поставке этих фильтров...

Цена вопроса

А сколько может стоить такое устройство? Может, недорого и обсуждать тут нечего?

Во время составления этих поправок к закону говорилось, что стоимость фильтра будет зависеть от различных факторов воды: жесткости, количества и качества примесей. Но составители закона успокоили, что со временем затраты окупятся – за счет снижения общей платы за воду.

Но мы-то знаем, что счетчики-водомеры периодически надо менять. Очевидно, к фильтрам это тоже относится, и, возможно, требования будут более строгими. Поэтому как бы не получилось, что первоначальная затрата на механический фильтр станет первой в череде следующих: на проверку, на замену и т. д.

Более того, 100-процентной гарантии фильтры тоже не дают. Как бы не получилось, что жильцам придется скидываться на фильтры и продолжать платить за разницу воды.

Например, для частного дома, в котором проживают 4-5 человек, комплект очистки воды от частиц и примесей стоит порядка 3 500 евро без установки. Так что нововведение – это еще одна прореха в семейном бюджете жильцов многоквартирных домов.

Требования к содержанию и обслуживанию домов с каждым годом усложняются, и все это ложится на хрупкие плечи наших нищающих в большинстве своем жителей...

Оксана ПЕТРЕНКО