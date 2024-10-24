Температура воды местами еще достигает +11 градусов

Наиболее теплая вода сохраняется в море и крупнейших озерах, а также в нижнем течении Даугавы и Лиелупе.

Водные растения в реках в основном полегли.

Уровень воды в реках ниже, чем обычно осенью. Из-за сухой погоды сток рек составляет всего 30-60% от нормы.

В ближайшие дни осадков будет мало. Ожидается, что и в ноябре количество воды в реках сохранится ниже нормы.

