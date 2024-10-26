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Tele2 предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников оператора связи; будьте бдительны!

© LETA 26 октября, 2024 13:32

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Оператор мобильной связи SIA Tele2 предупреждает о мошенниках, звонящих клиентам предприятия и выдающих себя за сотрудников в попытках получить данные Smart ID.

Как информировали агентство LETA  на предприятии, мошенники говорят о продлении договора и пытаются заполучить код доступа к порталу самообслуживания. В Tele2 подчеркивают, что настоящие сотрудники предприятия никогда не просят клиентов продиктовать по телефону код, присланный в СМС.

Кроме того, предприятие призывает клиентов относиться скептически к подозрительным звонкам, когда звонящие подгоняют быстрее принять решение, а также призывает никому не сообщать свои личные данные и коды, присланные в СМС, и ни в коем случае не активизировать Smart ID и электронную подпись удаленно по телефону.

Если у клиента возникли подозрения, что он разгласил какие-то данные мошенникам, Tele2 призывает немедленно убедиться, не изменились ли личные данные клиента на портале самообслуживания mans.tele2.lv, и сменить пароль. В случае неясностей и подозрений клиенты могут связаться с Tele2 и уточнить, звонил ли сотрудник в самом деле клиенту или нет.

Помимо этого предприятие призывает клиентов тщательно продумать, какую информацию и данные публиковать в соцсетях, так как мошенники часто используют их для сбора информации о людях и связи с ними.

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