Портал LA.LV связался с SIA «Depozīta iepakojumu operators» (DIO) с целью выяснить, почему нельзя выделить для обслуживания тароматов отдельного сотрудника, которому бы за это еще и платили достойную плату.

Выяснилось, что согласно закону об упаковке Латвийской Республики и в соответствии с постановлениями Кабинета Министров получение депозитной тары действительно должно быть обеспечено коммерсантами. Об этом рассказал Гатис Галейс, директор по логистике и инфраструктуре приема «Depozīta iepakojumu operators».

«Оператор депозитной системы бесплатно предоставляет торговцам машины для приёма тары, обеспечивает транспортировку депозитных упаковок и покрывает расходы торговцев на обеспечение приема депозитных упаковок», - пояснил Галейс.

Для расчета платы была разработана специальная модель, которая учитывает типы принимаемой упаковки, время, затраченное на управление тароматами, стоимость помещения и расходы, связанные с уборкой таромата.

Если же выделять для работы с тароматом специального работника, то это повлияет на стоимость:

"Это существенно увеличит затраты на депозитную систему, что также отразится на себестоимости производства депозитных упаковок и в дальнейшем на ценах напитков на полках магазинов", - объясняет Галейс.

Вместо этого компания разработала для пользователей схему, из которой ясно: в какие дни таромат опустошается, а в какие скорее всего будет заполнен целиком и не сможет принять новую порцию тары.