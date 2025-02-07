«Танцуют в магазинах на костях» и «У тебя одна политика в голове!»: поездки в Белоруссию — цена вопроса

Найти ответ на этот вопрос попыталась Влада Романова, автор документального фильма "Где граница?", чья премьера в начале февраля состоялась в центре New East в Даугавпилсе. Картина уже свободно доступна в Youtube и посмотреть ее может каждый желающий.

"Кто в тюрьме, кто в изгнании. Это право выбора, это демократично", - фильм начинается с цитаты Александра Лукашенко о том, что ждет белорусов, которые осмелятся пойти против системы. Как известно, в 2020 году в день выборов президента, на всей территории Белоруссии развернулись массовые протесты. Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификации итогов выборов. По официальным данным ЦИКа, Лукашенко набрал 80,1 % голосов. Независимые наблюдатели на основании экзитполов, что он получил лишь 10,09 % голосов, а президентом Белоруссии должна стать его главная соперница Светлана Тихановская, которую поддержали более 70% граждан.

С мая 2020 по февраль 2022 года в Белоруссии продолжались акции протеста. Более миллиона человек вышли на улицы, выступая против режима Лукашенко. Весь мир с замиранием сердца смотрел как силовики разгоняют демонстрантов. В итоге погибло несколько человек, более 1400 протестующих было ранено, десятки тысяч человек задержаны и сотни участников протестов оказались за решеткой. Это противостояние окончилось победой правительственных сил, а лидеры оппозиции либо арестованы, либо спаслись бегством из страны. ЕС и Латвия не признают итоги выборов, а самого Лукашенко не считают законно избранным президентом.

"В такую Беларусь сотнями ездят туристы из Латвии. В санаторий, за сырками, за белорусским трикотажем, - говорит Влада Романова, когда на экране мелькают кадры, как силовики жестоко разгоняют демонстрации. - Пока белорусы умирают в тюрьме, латвийцы, прости Господи, практически танцуют в белорусских продовольственных магазинах на костях политзаключенных".

У людей, опрошенных ею на улицах Даугавпилса другое мнение: простых людей это не касается. Они либо не верят в ужасы режима Лукашенко, любо отметают их в сторону. Со стороны то страна как страна, люди выглядят счастливыми и цены в магазинах приятные. Публично критиковать Лукашенко никто не собирает, так чего же бояться? И тогда автор фильма задается вопросом: где же граница?

"Я живу эмоциями, а у тебя политика в голове", - отвечает Романовой жительница Прейли по имени Афанасия. Она единственная согласилась поделиться своим опытом поездки в Белоруссию на камеру: как ей там понравилось, какие радостные люди там живут. Хотя близко с ними она не знакома, но жители Белоруссии на первый взгляд показались ей счастливыми. По словам Афанасии, даже пограничники и те были очень приветливыми. Раз-раз и их туристический автобус уже без проблем пересек границу, и она получила море позитивных эмоций на "Вишневом фестивале" в городе Глубокое.

В то же время Влада Романова общается и с представителями белорусской оппозиции, ставших изгнанниками на чужбине. Журналисты, общественные деятели и активисты, попавшие под железный прессинг репрессий. У них в голове совершенно другой образ и воспоминания о Белоруссии: звериная жестокость силовиков, тесные душегубки в автозаках, изощренное психологическое и грубое физическое насилие.

У каждого из них жуткие истории избиений и пыток, у каждого есть знакомые, которые прямо сейчас находятся в тюрьме. За что?

"Осужден по статье Уголовного Кодекса 367 - клевета в отношении президента Республики Беларусь", - даугавпилсский актер Вадим Богданов зачитывает монологи от имении белорусских заключенных в драматических вставках. От одной только фразы пробегает мороз по коже, а таких историй десятки, если не сотни. И за каждой стоит разрушенная судьба или загубленная жизнь.

По мере развития сюжета зритель все глубже погружается во мрак тоталитарной диктатуры, узнает о зверствах и расправах над теми, кто решился пойти против режима, сказать свое слово и поднять голову. Заставляет задуматься и взглянуть на последствия невинной поездки в соседнюю Белоруссию.

"Теперь и у меня политика в голове", - сокрушается Афанасия после беседы с Владой. Женщина уже не так уверена, что снова поедет на "Вишневый фестиваль". В ней зарождается зерно сомнений. И если в начале фильма она восхищалась тем, что приехав туда, словно вернулась во времени в эпоху расцвета СССР, то теперь ей стала видна обратная сторона медали: тотальная слежка, репрессии за малейшее сомнение, угрозы и запугивание со стороны сотрудников КГБ.

"Ведь так хорошо вернуться в страну, где можно назвать своего президента любым словом на букву "П", и тебе за это ничего не будет. Вернуться с мешком дешевых сырков, и за чашечкой кофе думать - как в Белоруссии все классно. Не то, что у нас", - сокрушается автор фильма в своеобразном заключении.

Что говорят туристические фирмы?

В свою очередь представители туристической отрасли Латвии отмечают, что едут латвийцы в Белоруссию не потому, что желают поддержать режим Лукашенко.

- Тут два вида поездок: в санатории и на экскурсии. Чаще всего это 3-5 дневные экскурсионные поездки. В Минск, Полоцк, Витебск, их замки, много памятников. Конечно, это все интересно, - рассказывает Петр Бойко, глава правления турфирмы Rigatur. В туристическом бизнесе он уже более 30 лет, и не понаслышке знаком с тем, зачем латвийцы едут в Белоруссию. - И несомненно шоппинг. Всякие необычные для Латвии конфетки, печеньки и сладости. Конечно, не фантастически дешевле, но в полтора-два раза точно.

Как ни странно, медицина для граждан в Латвии в Белоруссии тоже более доступна.

- С другой стороны санатории тоже в два раза дешевле. Аналогичная поездка в Кемери на две недели стоит примерно 1200 евро, а в Белоруссии 600. Ровно в два раза, - комментирует Бойко. Особенно среди латвийцев популярны стоматологические услуги. - Едут делать зубы. Они по любому не дешевые, но тоже в два-три раза дешевле, чем в Латвии. Средства связи позволяют сегодня многие вопросы решать удаленно. Например, переслать те же слепки, все подготовить. А там уже приезжают на на 2-3 дня и все устанавливается. На своих машинах чаще всего едут.

В то же время сообщается, что в кулуарах власти и в недрах комиссий Сейма сейчас обсуждаются предложения и варианты, как ограничить туризм в Белоруссию. Как такое решение повлияет на всю туристическую отрасль? "На всю отрасль туризма это никак не повлияет, а на тех кто специализируется на этом направлении, конечно, повлияет. Будем искать другие возможности", - говорит Бойко.

Что говорят спецслужбы?

В прошлом году латвийские власти ежемесячно фиксировали в среднем около 5 000 случаев поездок жителей Латвии в Белоруссию, говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (СГБ).

Количество поездок увеличилось благодаря введению в Белоруссии безвизового режима. По мнению аналитиков спецслужбы, увеличение числа поездок во многом связано с затягиванием войны в Украине, то есть жители Латвии, у которых есть родственники, имущество или другие дела, больше не могли или не хотели откладывать свои поездки. Кроме того, возникает ощущение привыкания к войне в Украине и потеря бдительности в отношении рисков.

Людям, которые отправляются в Белоруссию с туристической или любой другой целью, грозят риски вербовки, необоснованного задержания, предъявления обвинений и даже тюремного заключения, предупреждает Служба государственной безопасности. У Латвии нет ни правовых, ни каких-либо других возможностей помочь своим жителям, если они будут задержаны в Белоруссии.

В прошлом году несколько граждан Латвии были задержаны в Белоруссии. Белорусские правоохранительные органы обвинили задержанных в различных уголовных преступлениях и воспользовались возможностью подробно расспросить их о событиях в Латвии.

Некоторые из задержанных, в обмен на снятие обвинений участвовали в белорусской пропагандистской деятельности, то есть давали интервью, восхваляющие Белоруссию и унижающие Латвию, на телеканалах, контролируемых режимом Лукашенко.