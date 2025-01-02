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Таможенник говорит только по-польски и ему без разницы — понимаешь или нет: волонтёры о проблемах на границах Польши (1)

Редакция PRESS 2 января, 2025 15:14

Мир 1 комментариев

Разносчик горячей еды предлагает свои услуги стоящим в очереди на польской границе водителям.

«Неаткарига» опубликовала большую критическую статью в отношении Польши: проигрыш национал-консерваторов на выборах и возвращение к власти либерал-центристов, по мнению издания, негативно повлияли на отношение поляков к волонтерам, доставляющим помощь в Украину.

Айгар Лосс помогает украинцам с первых недель российского вторжения. Вот что он рассказывает о своих последних поездках в декабре:

«Увы, я должен признать, что польские таможенники переходят на новый уровень какого-то уникального проявления властной тупости. Такое ощущение, что ненависть и насмешки начинаются уже в тот момент, когда человек заявляет, что он волонтер, или просто идентифицируется так по машине с латвийским транзитным номером или по особенностям груза. Имея богатый опыт пересечения различных пограничных переходов, я заметил, что свою ненависть к собственной неполноценности они вымещают на тех, кто пересекает пограничный переход Зосина/Устилуг, перевозя именно гуманитарную помощь. Нас иногда путают с польскими и украинскими коммерческими перевозчиками, но мы везем гуманитарную помощь, которая не является налогооблагаемым товаром.

Начало всегда одно и то же: поляк говорит только по-польски – и ему все равно, понимаете вы его или нет. После неоднократных попыток объясниться на другом языке вы видите, как глаза субъекта наливаются кровью, как будто он не понимает, что в мире есть и другие языки, а не только польский.

Недавно польские чиновники продержали нашу машину на границе четыре дня без всякой причины, а затем отпустили ее без каких-либо объяснений или извинений за свою некомпетентность, что обошлось нам в дополнительные 400 евро (перевозчику пришлось заплатить за вынужденную остановку). Я мог бы рассказать вам о документах, которое могут составить толко польские таможенные брокеры - 20 евро наличными и без чека,  декларация - 40 евро наличными и тоже без чека. Остановившись перед границей, чтобы забрать свои вещи из другой машины, вы без всяких церемоний получаете штраф в 100 злотых, потому что вышли из машины без жилета. На границе даже посещение туалета стоит 2 злотых, и только монеткой. Пытаешься объяснить, что у тебя нет польских монет, но представитель закона на погранпункте с улыбкой заявляет: «Вы можете сходить в кусты, но тогда заплатите штраф!».

«Полагаю, многие люди, которые пересекали границу в течение этих почти трех лет, могут рассказать много историй, увы, не слишком комплиментарных в отношении польских таможенников, пограничников, работников АЗС и гостиниц. При этом я встречал и таможенников, которым просто стыдно за поведение своих коллег и они часто помогают - втихую, конечно, чтобы не нарваться.

Что это? Моббинг и боссинг со стороны польских властей? Желание унизить нас как волонтеров? Сделать все, чтобы волонтеры не помогали Украине? Так и хочется воскликнуть: «Алло, мы вдруг вернулись в 1990-е?» Вы можете провести на границе 10 минут или 16 часов, пару дней или больше, в зависимости от его субъективного настроения таможенника», - делится опытом волонтер.

Еще одна украинка, живущая в Эстонии, рассказала изданию, что однажды поляки приказали ей сначала разгрузить на погранпункте три с половиной тонны гуманитарной помощи, а потом милостиво разрешили погрузить все обратно.

«Наконец, я хотел бы выразить искреннюю благодарность посольству Латвии в Польше, которое помогло нам спасти машину от ареста польских таможенников, - продолжает Айгарс Лосс. -    Они созванивались с нами днем и ночью, даже в выходные работали над решением нашей ситуации, при этом не забывая спросить, как дела у нас и водителя... спасибо вам большое за вашу человечность!»

«Неаткарига» связывает такое отношение с нерешенными проблемами польско-украинских отношений, в частности, вокруг «Волынской резни» 1943-44 гг. [массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения. – ред.].

«Две страны по-прежнему не готовы беспристрастно и объективно обсуждать произошедшее, и события 80-летней давности до сих пор остаются предметом споров. Прошлым летом министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косинак-Камис начали продвигать идеи о том, что вступление Украины в Европейский союз и НАТО будет заблокировано, если "Украина не признает эту трагедию геноцидом и не возьмет на себя ответственность", - отмечает издание. - Требования польских политиков взять на себя ответственность выглядят странно, не в последнюю очередь потому, что Украина обрела реальную независимость только в 1991 году, поэтому современное государство не может взять на себя коллективную ответственность за события, совершенные за десятилетия до этого, когда вся страна находилась под оккупацией, людьми, которых уже нет в живых».

Кроме того, продолжаются споры вокруг украинского зерна, с поставками которого на европейский рынок пыталась бороться Варшава. «После года борьбы Польши и некоторых других стран с украинским зерном, введения запретов, ограничений, а затем столь же судорожной их отмены, мы вынуждены сделать вывод, что Польша сама навлекла на себя эти проблемы, требуя ненужной, избыточной сертификации украинской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе», - заключает «Неаткарига».

 

 

 

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