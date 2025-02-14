Там своя инфляция, и она опережает среднюю по стране? Отчего взлетели цены на госуслуги

В плане роста цен в феврале никаких изменений нет. С одной стороны, статистики сообщили, что годовая инфляция за последние 12 месяцев составила 3%, но с другой стороны, те государственные учреждения, которым разрешено повышать цены на свои «услуги», делают это не на 3% и даже не на 6% или 9%, а на 30–60%. Обоснование — всё дорожает крайне быстро, и расходы на содержание учреждений нужно как-то покрывать.

Государственные органы управления и контроля допускают такое повышение цен, хотя не могут дать внятного объяснения, почему расходы в государственных учреждениях растут стремительно, в то время как во всей остальной стране рост цен считается практически остановленным, если сравнивать текущую инфляцию с инфляцией прошлых лет, местами превышавшей 20%.

В этих объяснениях, как бы они ни звучали, нет утверждений о том, что для отопления государственных учреждений, эксплуатации государственных автомобилей и других нужд закупаются электроэнергия, тепло или топливо по более высоким ценам, чем платят обычные жители. Также нигде не сказано, что чиновникам (депутатам, судьям, полицейским и т. д.) требуется оплачивать какую-то специальную, более дорогую еду, цены на которую растут быстрее, чем на продукты для обычных граждан.

Эстафету от «Latvijas Pasts» принимает CSDD

Яркий пример повышения цен в конце прошлого года показала государственная компания «Latvijas Pasts», которая с 1 января подняла тарифы почти на 40%. Об этом рассказывалось в публикации газеты Neatkarīgā от 29 декабря 2024 года «Latvijas Pasts раскрывает секрет, что реальная инфляция в Латвии в десять раз выше официальной», несмотря на то, что, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), инфляция в последние месяцы прошлого года колебалась в пределах 2–3%. Тогда почта жаловалась на суммарную инфляцию за последние два года, в течение которых действовали старые тарифы.

В феврале эстафету сверхповышения цен у почты приняла Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), которая на этой неделе получила разрешение от правительства с 1 марта повысить цены на все свои «услуги» на десятки процентов. Владельцы легковых автомобилей отделаются повышением стоимости технического осмотра всего на 8%, до 34,10 евро. А вот владельцы грузовиков столкнутся с ростом расходов на 46% (повышение с 49,39 евро до 72,18 евро), а владельцы автобусов — на 42% (с 41,8 евро до 71,18 евро). Это подорожание впоследствии должно отразиться на стоимости товаров, перевозимых автомобильным транспортом, и на ценах билетов на автобусы.

Здесь стоит напомнить о публикации Neatkarīgā от 16 января 2024 года «Кровавые дела бюрократии в сфере грузоперевозок», в которой говорится, что CSDD — не единственное учреждение, живущее за счёт автоперевозчиков. Когда складывают все суммы, запрашиваемые разными учреждениями, получается цифра, полностью оправдывающая заголовок той статьи.

Разумеется, CSDD повышает цены на все свои «услуги», а не только на техосмотр автомобилей. Обоснование — для их предоставления «необходимы высококвалифицированные специалисты». При этом не объясняется, что же в Латвии такого произошло, что этим специалистам теперь нужно платить намного больше, если официально уровень жизни вырос всего на несколько процентов.

Напечатанные деньги должны быть отработаны

Примерно в одно и то же время на этой неделе были опубликованы новые тарифы CSDD и ежемесячный отчёт ЦСУ об изменении цен в январе — то есть в первом месяце 2024 года, под заголовком «Средний уровень потребительских цен за год вырос на 3,0%». В данном случае речь идёт не о календарном годе, а о 12-месячном периоде. Иными словами, в январе 2024 года потребительские цены в среднем были на 3% выше, чем в январе 2023 года.

Таким образом, начало года продолжает тенденцию роста годового инфляционного показателя, наблюдавшуюся с января по декабрь прошлого года. Формально темпы инфляции немного снизились, но по сути это укладывается в рамки сезонных колебаний. Одна из причин декабрьского роста цен — готовность людей потратить больше денег на Рождество и Новый год, но затем в январе приходится обходиться меньшими средствами. Даже те, кому с 1 января повысили зарплату, получили её только в феврале, когда начали действовать новые тарифы и налоги.

Вместо процентов — цены в евро

Несоответствие между заявлениями множества государственных учреждений о резком росте их расходов и официальными данными ЦСУ о росте цен в десятки раз меньшими темпами заставляет задуматься, кто же больше лжёт. Укоренившийся стереотип разделяет ложь на обычную ложь, большую ложь и статистику, но на самом деле ответ не так однозначен.

ЦСУ позволяет проверить свои данные, указывая множество цен в евро, на основании которых рассчитывается средний рост цен на 3%. Остаётся только пойти в магазин и посмотреть, соответствуют ли цены на полках тем, что указаны в базе данных ЦСУ. Представление о соответствии или несоответствии цен можно получить, если посмотреть на выборку товаров, наиболее часто приобретаемых в повседневной жизни, а также на отдельные продукты, представляющие разные группы товаров и услуг: хлебобулочные изделия, молоко и мясо, фрукты и овощи, топливо и коммунальные тарифы.