Там ступа с Бабою-Ягой: дом на Лачплеша — настоящий образец арт-нуво начала ХХ века

Дом на улице Лачплеша, 100 — это уникальное строение подлинного арт-нуво начала прошлого века. Здание запылилось за столетие, но оно по-прежнему потрясающее. Ни на что не похожее. Фасад представляет собой отчасти дикую, необузданную, но вместе с тем совершенно прекрасную композицию, в которой соседствуют герои славянской мифологии и северного модерна — «смесь бульдога с носорогом» в идеальном и гениальном исполнении. В гостях у сказки, в общем.

Тут вам в архитектурном кокошнике фреска с буквально билибинским островом Буяном, а в левой части дома обитают чудесные Жар-птицы.

По центру пятиэтажного каменного терема мчится по своим делам на помеле (самоката тогда еще не было!) колоритная сексапильная Баба-Яга, ее окружают совы, ели, месяц золотой. Это воплощенная на стене дома реплика рисунка художника Ивана Билибина, сделанного им в 1901 году в качестве иллюстрации к сказке «Марья Моревна».

Проклятье ирийских богов

Баба-Яга с улицы Лачплеша манит странников своими женскими прелестями, чтобы потом зажарить и съесть, как уж водится. Не удивляйтесь, но старая ведьма, живущая в доме — это славянский аналог греческого божества Персефоны, богини весны и природы.

Сущность Бабы-Яги во многих культурах и во многих историях символизирует непредсказуемую и неукротимую природу женского духа, Матери-Земли и отношение женщины к дикой природе. До сих пор этот персонаж остается одним из самых неоднозначных, хитрых и умных фольклорных женских образов.

— Избушка-избушка, стань к лесу — задом, ко мне передом! — во весь голос смеются 12-летние школьницы, фотографирующие Сказочный дом на свои телефоны. Неужели они знают русские сказки? Даже странно. Спрашиваю. Оказывается, они мультик видели какой-то…

Смотрю на рижскую Бабу-Ягу: хороша, чертовка! И понимаю, что архитектор знал секрет этой дамочки. Дело в том, что в славянской мифологии Яга приходилась дочерью Вию, властелину Срединного царства Нави, и имела «пропуск» в Верхнее царство. Девушка оставалась вечно молодой и не уступала по красоте своим сестрам Ладе и Деване. Считалась сильным воином, но в разборки богов не вступала принципиально. Отец замучился — никак не мог выдать Ягу замуж, потому что богиня Лунного пантеона поставила условие — она согласится на брак только с тем, кто ее одолеет.

Победил ее бог-оборотень, покровитель искусства Велес. Между мифологическими персонажами вспыхнула любовь, и они стали супругами. Яга заняла пост повелительницы Верхнего подземного царства — границы между миром живых и миром мертвых. По легенде, бессмертную красавицу-богиню настигло проклятие ирийских богов, и превратилась красавица Яга в древнюю старуху. Вернуть былую красоту не помогали даже души людей, которыми она питалась.

Первый блин — не комом

Построен дом на Лачплеша, 100 в 1910 году — по первому в жизни проекту тогда еще совсем молодого архитектора из Рижского политеха — Николая Тимофеевича Яковлева. В Риге Яковлев проработал чуть более трех лет, а сколько налопатил красоты — 16 зданий! Одно из них, на набережной, там, где сегодня стоит гостиница Avalon, не сохранилось.

Талантливый и точно мечтательный Николай Яковлев учился в петербургском приюте, в котором учились сироты и дети из малообеспеченных семей. После окончания реального училища он смог поступить в престижный по тем временам Институт гражданских инженеров и продолжил образование в Рижском политехническом институте.

Второй дом-терем (бывший доходный дом Тринки) по проекту Николая Яковлева на улице Даугавпилс, 23 отсчитывает свою историю с 1911 года. В это строение стиля арт-нуво тоже прочитываются славянские мотивы. Может, это фантазия, но своей формой здание сильно напоминает луковицу в разрезе.

За пару лет сам и в соавторстве с коллегами Николай Яковлев сотворил девять прекрасных образцов неоклассицизма. Тут уже никакой Бабы-Яги, как вы понимаете. Это здания на Кр. Барона, 52 и 129, Бривибас, 190, А.Чака, 57, Матиса, 17, Милленбаха (бывшая Пушкина), 2, Езусбазницас, 5 и Миера, 76.

Но не удержался архитектор — пошалил: на фасаде дома на Матиса, 17 (бывший доходный дом Зусы) поселил двух грифонов (мифические существа с головой, когтями и крыльями орла и телом льва), которым поручил охранять вход в здание от злых сил, что они и делают с успехом вот уже как столетие.

Умер Николай Яковлев за пределами Латвии в 1956 году. Но у меня такое впечатление, что рижский период был не просто его молодыми дерзкими годами, но и самым плодовитым периодом как архитектора.

Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец! — это не я говорю, это Жар-птица щебечет со стены дома, рассказывающего свои сказочки прямо у берегов Даугавы.

Людмила ВЕВЕРЕ.

Фото автора