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«Таковы последствия!» — бизнесмен дал совет, что делать, чтобы все в Латвии перешли на госязык

TV24 8 февраля, 2025 13:31

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Почему многие люди испытывают ностальгию по советским временам? Этот вопрос в эфире телеканала TV24 в программе Preses klubs был задан предпринимателю Нормундсу Бергсу.

"Я не знаю, почему 30 лет спустя все еще существует сегрегированная система школ, и русским детям достается еще последняя ее "отрыжка" в Даугавпилсе. На самом деле, эти экзамены по проверке латышского языка у учителей должны были быть очень строгими еще 20 лет назад, а государство притворяется, что проблемы не существует", - ответил он на заданный вопрос.

Есть тысяча причин, по которым эта сегрегированная система работала, но мы сами были слишком слабы, чтобы сформировать единую нацию - таковы последствия, резюмирует Бергс.

По его мнению, если до сих пор существует достаточно большая масса, способная достаточно комфортно жить в русскоязычной среде, у них все хорошо и мы это допускаем, зачем же им латышский язык учить?

Что касается политики, то Бергс считает: надо обеспечить такую ситуацию, чтобы в Латвии без латышского языка человек не мог комфортно жить - тогда и будет давление, и потребность в языке. "Если прихлопнуть трансляцию российских СМИ, их потребление стабильно сократилось бы в два или три раза", - замечает Бергс.

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