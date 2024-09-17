Так ребёнку голову пробьёт — никто и не заметит: женщина поделилась увиденным в одном из юрмальских спа-отелей

Отдыхая с мужем в спа-центре на выходных, женщина стала свидетелем того, как с потолка над детским бассейном внезапно упала плитка. И она была немаленького размера!

«14.09.2024. Одна, без детей! Мы остановились в отеле «Балтик Бич».... Вдруг в маленьком детском бассейне с потолка падает плитка. Это была немаленькая плитка. Ну, не 20-сантиметровая плитка.

Слава богу, малыш, который был там в тот момент, успел отбежать в сторону и не пострадал. Не хочу даже думать, что было бы, если бы плитка упала ему на голову, ведь всего секунду назад он был как раз под ней.

Конечно, маленький бассейн был заполнен, джакузи тоже (жаль, что так, ведь я плачу деньги за то, чтобы там отдыхать, но, конечно, безопасность превыше всего), но люди оставались сидеть на стульях. Прямо под тем же рядом плиток! И я не видела, чтобы персонал подходил к родителям ребенка, интересуясь, все ли с ним в порядке, не страшно ли ему».

Хотя видно, что к записи прикреплен тег «Baltic Beach hotel», комментариев от отеля пока не последовало, заключает издание.