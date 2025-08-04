Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Так много людей не различают автобус и троллейбус!» Какой выход предлагают в соцсетях?

Редакция PRESS 4 августа, 2025 10:13

Новости Латвии 0 комментариев

Недавно в соцсетях бушевали бури по поводу умения и неумения отличить электропоезд от дизельного. Оказалось, что это далеко не единственная проблема: многие еще и троллейбус путают с автобусом. В какой-то степени это объяснимо, поскольку и тот, и другой вид транспорта красят в одинаковые цвета и маршруты с одинаковыми номерами кое-где совпадают, но в целом люди как-то со временем к этому привыкли.

Как выясняется из твита Каспарса, привыкли все же не все, поскольку он пишет: "В Риге нужно было бы перейти на единую нумерацию общественного транспорта. Вы не поверите, как много людей не отличают автобус от троллейбуса и по ошибке садятся в транспорт, который везет их на другой берег Даугавы" - и приводит пример 18-го автобуса и троллейбуса с таким же номером.

Отдельная путаница, по его словам, связана с транспортом, идущим в парк. 

Что же автору поста советуют в комментариях?

- Просто добавить буковку - А или Т. Трамвай, надеюсь, могут отличить - ему ничего не добавлять.

- Я однажды перепутал трамвай с автобусом! Тогда карты Google еще не знали рижского общественного транспорта. Я был несовершеннолетним, из провинции, даже толком не знал, куда еду. Мне сказали - садись на шестой, я и сел... Долго ждал на остановке, чтобы уехать в неправильном направлении.

- Надо перейти на единое название "Какой-то транспорт" и ввести дневной билет для всех видов транспорта.

- Я два раза путал 3-й автобус и 3-й троллейбус. Остановки тоже недалеко одна от другой, около ул. Инжениеру.

- Да, уже давно нужно было ввести единую нумерацию общественного транспорта: трамваи - от 1 до 19, троллейбусы - от 20 до 59, автобусы - от 60 до 199.

- Может быть, все же лучше каждый вид красить в свой цвет? Раньше таких проблем с различением не было.

- А ведь есть еще и дизельные троллейбусы, которые тоже вносят путаницу.

- Вот в это трудно поверить. Кажется, это началось уже давненько, когда 21-й автобус и троллейбус "встречались" на ул. Мелнсила. Даже если бы со мной приключилась такая ошибка, не думаю, что единые номера были бы разумным шагом.

- Я как-то раз перепутала, вроде, 3-й троллейбус с 3-м автобусом. Вот тогда я злилась на эту глупость - одинаковые цифры у разного транспорта. Ну зачем? В чем прикол? Вот дизель от электропоезда я отличаю.

- Если троллейбус "Солярис" едет с опущенными рогами, его спереди в самом деле трудновато отличить от автобуса "Солярис".

- Мне-то что с того, если и члены, и избиратели Нацобъединения не умеют отличить троллейбус от автобуса? Меня это не удивляет. Это совершенно не мое дело.

- Может быть, заодно и читать надо научиться, одних цифр недостаточно. Почему в Германии никто не психует по поводу U-Bahn, S-Bahn плюс все остальное?

- Нам в самом деле надо менять нумерацию потому только, что некоторые пенсионеры, страдающие деменцией, путают транспорт?

- Я так в Ванкувере заблудился в день приезда. Правда, я вообще не знал о существовании 4-го троллейбусного маршрута.

- Я тоже села в 3-й троллейбус, когда нужен был автобус. Хорошо, что в момент посадки прозвучало сообщение: "Третий троллейбус". Я из сельской местности, конечно. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 20 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать