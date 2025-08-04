«Так много людей не различают автобус и троллейбус!» Какой выход предлагают в соцсетях?

Как выясняется из твита Каспарса, привыкли все же не все, поскольку он пишет: "В Риге нужно было бы перейти на единую нумерацию общественного транспорта. Вы не поверите, как много людей не отличают автобус от троллейбуса и по ошибке садятся в транспорт, который везет их на другой берег Даугавы" - и приводит пример 18-го автобуса и троллейбуса с таким же номером.

Отдельная путаница, по его словам, связана с транспортом, идущим в парк.

Что же автору поста советуют в комментариях?

- Просто добавить буковку - А или Т. Трамвай, надеюсь, могут отличить - ему ничего не добавлять.

- Я однажды перепутал трамвай с автобусом! Тогда карты Google еще не знали рижского общественного транспорта. Я был несовершеннолетним, из провинции, даже толком не знал, куда еду. Мне сказали - садись на шестой, я и сел... Долго ждал на остановке, чтобы уехать в неправильном направлении.

- Надо перейти на единое название "Какой-то транспорт" и ввести дневной билет для всех видов транспорта.

- Я два раза путал 3-й автобус и 3-й троллейбус. Остановки тоже недалеко одна от другой, около ул. Инжениеру.

- Да, уже давно нужно было ввести единую нумерацию общественного транспорта: трамваи - от 1 до 19, троллейбусы - от 20 до 59, автобусы - от 60 до 199.

- Может быть, все же лучше каждый вид красить в свой цвет? Раньше таких проблем с различением не было.

- А ведь есть еще и дизельные троллейбусы, которые тоже вносят путаницу.

- Вот в это трудно поверить. Кажется, это началось уже давненько, когда 21-й автобус и троллейбус "встречались" на ул. Мелнсила. Даже если бы со мной приключилась такая ошибка, не думаю, что единые номера были бы разумным шагом.

- Я как-то раз перепутала, вроде, 3-й троллейбус с 3-м автобусом. Вот тогда я злилась на эту глупость - одинаковые цифры у разного транспорта. Ну зачем? В чем прикол? Вот дизель от электропоезда я отличаю.

- Если троллейбус "Солярис" едет с опущенными рогами, его спереди в самом деле трудновато отличить от автобуса "Солярис".

- Мне-то что с того, если и члены, и избиратели Нацобъединения не умеют отличить троллейбус от автобуса? Меня это не удивляет. Это совершенно не мое дело.

- Может быть, заодно и читать надо научиться, одних цифр недостаточно. Почему в Германии никто не психует по поводу U-Bahn, S-Bahn плюс все остальное?

- Нам в самом деле надо менять нумерацию потому только, что некоторые пенсионеры, страдающие деменцией, путают транспорт?

- Я так в Ванкувере заблудился в день приезда. Правда, я вообще не знал о существовании 4-го троллейбусного маршрута.

- Я тоже села в 3-й троллейбус, когда нужен был автобус. Хорошо, что в момент посадки прозвучало сообщение: "Третий троллейбус". Я из сельской местности, конечно.