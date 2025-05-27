Сжиженный газ из России просачивается через границу, несмотря на запреты: скандал в Эстонии

Как отмечает издание, российские нефтепродукты уже давно не должны попадать в Эстонию, поскольку на них наложены санкции. Европейский союз принял соответствующее решение еще в декабре 2023 года в рамках так называемого 12-го пакета санкций. Под запрет попал и сжиженный нефтяной газ.

Вместе с тем, соблюдать этот запрет не удается, пишет издание. Если обратиться в Налогово-таможенный департамент, то в совместном заявлении с Министерством иностранных дел Эстонии (МИД) они утверждают, что после вступления санкций в силу подобный товар в страну не импортировался - ведь это запрещено.

Однако Департамент статистики сообщает, что российский сжиженный газ по-прежнему поступает в Эстонию - например, в марте этого года его завезли в немалых объемах.

В совместном ответе Налогово-таможенного департамента и Министерства иностранных дел говорится, что товар с кодом 2711 19 подпадает под запрет на импорт из России, вступивший в силу с 20 декабря 2024 года в соответствии с Регламентом ЕС №833/2014, статья 3i, приложение XXI. До этой даты импорт указанного товара был возможен на основании ранее заключенных договоров. После вступления запрета в силу, по данным Налогово-таможенного департамента, такой товар в Эстонии в свободное обращение не декларировался, хотя до этой даты его ввоз действительно имел место.

Однако Департамент статистики публикует целую таблицу с объемами поставок российского сжиженного газа в Эстонию, и пресс-секретарь Хейди Кукк объясняет: разница в данных с таможней объясняется тем, какие данные берутся в расчет.

"Департамент статистики публикует данные внешней торговли как по стране отправления, так и по стране происхождения товара. В качестве страны отправления - то есть напрямую из России - в этом году товары с данным кодом не поступали. Однако в марте в Эстонию прибыл товар из ЕС, имеющий российское происхождение. Это означает, что товар поступил не напрямую из России, а через одно или несколько государств Европейского союза. У департамента нет информации о перемещении товара российского происхождения внутри ЕС или о том, как долго он мог находиться на складе в другой стране. Мы знаем только, что в марте этого года товар прибыл в Эстонию", - пояснила Кукк.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу в ответ на запрос пояснила: "Если товар был ввезен в Европейский союз до вступления санкций в силу - в данном случае до 20.12.2024 - то на него санкционные ограничения не распространяются. Например, если товар был ввезен из России в Латвию до вступления запрета в силу, хранился там до марта 2025 года, а затем в марте поступил в Эстонию, то санкции не применяются к операциям с этим товаром".

"Товар, уже находящийся на территории Евросоюза, можно перепродавать и в марте 2026 года. Контроль за тем, действительно ли товар поступил в ЕС до вступления санкций в силу, осуществляет компетентный орган соответствующего государства-члена", - добавила Сарапуу. В Эстонии таким органом является Налогово-таможенный департамент.

Этот график отражает общий объем поставок сжиженного нефтяного газа в Эстонию и отдельно показывает объемы импорта из России, включая стоимость и нетто-массу товара, что позволяет оценить долю российского газа в общем импорте за выбранный период.