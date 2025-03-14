Сжался, но душу сохранил: чем сегодня торгуют в павильонах Центрального рынка? Все не так очевидно

Для начала давайте оглянемся назад: еще в начале прошлого века рижский градоначальник Джордж Армитстед запланировал полную реконструкцию главного городского рынка. В то время он располагался на набережной Даугавы и его история насчитывала более пяти веков. Его замыслам помешала Первая мировая война, но война же и стала причиной, почему Центральный рынок стал таким, каким мы его знаем сегодня.

После Первой мировой войны Рига решила приобрести ангары для хранения цеппелинов, брошенные кайзеровской Железной дивизией в военном городке Вайнёде (почти 150 км от Риги). Из них и были построены легендарные павильоны Центрального рынка по проекту архитектора Паула Дрейманиса, ставшие основой одного из старейших и крупнейших рынков в Европе.

Исторические названия павильонов - Мясной, Молочный, Гастрономический, Овощной и Рыбный - сегодня не совсем соответствуют действительности. Например, в Молочном павильоне вы не найдете ни молока, ни масла, ни сметаны - они переехали в Гастрономический. На их прежнем месте, в Молочном павильоне, нынче разместились торговцы одеждой и различными товарами для дома.

В Овощном павильоне мы тоже не найдем овощей. Если заглянуть в приоткрытые двери, то внутри обнаружим цементную пыль и масштабную стройку. С ноября прошлого года в нем идут работы по укреплению металлической конструкции крыши. Как отмечает руководитель строительных работ Давис Приеде, структурные соединения здания, построенного в 1920-х годах, уже вышли из строя, и было лишь вопросом времени, когда эти крепежи станут опасными для посетителей рынка.

Пока идут масштабные строительные работы, на которые муниципалитет выделил 612 000 евро, торговцы овощами и фруктами расположилась на улице вдоль павильонов и часть переехала... в Рыбный! Вернутся ли они в Овощной, когда закончится реконструкция? Большой вопрос, потому что количество торговцев заметно уменьшилось, это признает и руководство рынка:

- С тем объемом, который у нас есть сейчас, мы видим, что можно качественно разместить всех в четырех павильонах. Дело не в том, что мы теряем торговцев, они просто становятся более компактными, - пояснил ранее в интервью Латвийскому радио Марцис Будлевскис, член правления компании Rigas Nami, в чьем ведении находится управление Центральным рынком. Он отмечает, что тут свою роль сыграло и влияние войны, и урожай тоже, видимо, тоже стал хуже.

То, что рынок сжимается, отмечают и посетители:

- Стало меньше всего, и товаров, и продавцов, - Анна регулярно ходит на рынок уже несколько десятков лет и делится своими наблюдениями. - Не скажу, что стало хуже, просто рынок как-то... сжался, что ли? Качество продуктов хорошее, а вот цены заметно выросли. Особенно за последние полгода где-то. Я хожу сюда потому что, все знакомо и понятно, не так как в больших магазинах.

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Что касается цен, то вот небольшой обзор на пятницу, 14 марта, что почём на Центральном рынке. Начнем с хлеба, который всему голова: батон свежего белого можно купить за 1.20-1.40 евро, ржаной хлеб стоит дороже - от 2.70 до 3.40 за кирпичик "Бородинского". Цены на яйца от 2.00 до 2.80 за десяток, в зависимости от размера. Килограмм творога с жирностью 9% можно найти за 5 евро, а сыр разных сортов от местных производителей будет стоить от 9 до 10 евро, тоже за килограмм.

С овощами и фруктами немного сложнее - в начале марта выбор невелик, и если на прошлой неделе все прилавки ломились от турецких томатов, то сейчас они остались лишь в нескольких точках, но цена приятная - около 1 евро за килограмм. Картофель тоже пришлось искать довольно долго, но в итоге он нашелся в недрах Рыбного павильона, вероятно, он там прятался от внезапных заморозков. Вероятно из-за того что выбор не велик, то и цена на картофель оказалась не маленькая - самый дешевый за 60 центов, а некоторые сорта стоят и 1,50 за килограмм. В тоже время на прилавках довольно много польских огурцов за 3 евро, а любителей клубники уже сможет порадовать ягода из Греции, тоже за 3-3.50 евро.

В Мясном павильоне тоже оживленно - посетители рынка прицениваются к свежему мясу. Так куриное филе здесь стоит 6,99 евро, а бедра и ножки можно найти за 3,30. В свою очередь свинина на первые весенние шашлыки стоит около 5 евро. Вообще, нужно признать, что за эту зиму здесь стало заметно больше торговцев - особенно расширился выбор говядины, баранины и телятины. Но и цены на эти сорта мяса могут оказаться "кусачими" для кошелька - от 7 евро за грудинку теленка до 15 евро за говяжью вырезку.

Учитывая, что торговля здесь заметно ожила, то может торговцам мяса и не придется покидать привычные места? Ранее руководство рынка сообщало о планах превратить Мясной павильон в Музей современного искусства для привлечения на рынок дополнительного потока туристов. Впрочем, и без авангардных арт-объектов гости столицы признают, что Центральный рынок удивляет и поражает:

- У нас в Испании такого нет, рынки устроены совсем иначе. Отдельно овощной базар, в городе есть мясные лавки, а тут все вместе. Очень интересно и необычно, - рассказывает девушка, которая приехала вместе с семьей на неделю в Ригу. Она признает, что атмосфера такого рынка завораживает и удивляет.

Впрочем, при всей душевности рынка не следует забывать, что у него есть и темная сторона. Здесь можно не только приобрести, но и потерять что-то ценное. Особенно следует следить за своими деньгами - здесь по прежнему орудуют карманники - и если зазеваться, то можно обнаружить, что ваш выпотрошенный бумажник уже лежит в соседней мусорной урне вместе с окурками.